De la 1 iunie, bolnavii cronici și oncologici au prima zi de concediu medical plătită

Vești bune pentru unii pacienți: de la 1 iunie, bolnavii cronici și oncologici vor avea plătită și prima zi de concediu medical. Prim-vicepreședintele PNL, Nicoleta Pauliuc, anunță că măsura vine în sprijinul acestora și corectează o situație considerată nedreaptă. "Este inadmisibil ca un om care se luptă pentru viața lui să fie penalizat financiar", a declarat deputatul liberal. 

de Denisa Vladislav

la 31.05.2026 , 18:57
De la 1 iunie, bolnavii cronici și oncologici vor avea prima zi de concediu medical plătită - Sursa: Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

"Am eliminat o mare nedreptate. Printr-un amendament la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2025, am redat dreptul bolnavilor cronici şi oncologici de a beneficia de concediu medical plătit din prima zi. Regula generală introdusă prin ordonanţă prevedea că, pentru fiecare certificat de concediu medical, prima zi să fie scăzută din indemnizaţie", a scris, duminică, pe Facebook, deputatul PNL Nicoleta Pauliuc

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Potrivit acesteia, prin amendamentul susţinut de mai multe partide, această tăiere nu se mai aplică:

  • pacienţilor incluşi în Programele Naţionale de Sănătate, inclusiv celor oncologici;
  • bolnavilor cu afecţiuni grave continue, reglementaţi prin Legea 399/2006;
  • concediilor pentru sarcină patologică şi pentru îngrijirea copilului bolnav;
  • concediilor medicale acordate în regim de spitalizare.

Parlamentul a aprobat acest amendament, iar Preşedintele României a promulgat legea, cu aplicabilitate din 1 iunie 2026.

"Este inadmisibil ca un om care se luptă pentru viaţa lui să fie penalizat financiar de propriul stat pentru că boala nu se vindecă într-o singură lună. Este inadmisibil ca un pacient care îşi face tratamentul prescris de medic să fie tratat, administrativ, ca un suspect de abuz", a mai transmis Pauliuc.

Denisa Vladislav Like
concediu medical plata 1 iunie bolnavi cronici oncologici
Înapoi la Homepage
Ce a spus Sorana Cîrstea de Ion Ţiriac, după ce la începutul anului s-a despărţit de fiul miliardarului român
Ce a spus Sorana Cîrstea de Ion Ţiriac, după ce la începutul anului s-a despărţit de fiul miliardarului român
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că autorităţile române au gestionat bine incidentul cu drona de la Galaţi?
Observator » Sănătate » De la 1 iunie, bolnavii cronici și oncologici au prima zi de concediu medical plătită
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.