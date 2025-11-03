Au fost percheziţii în această dimineaţă în Iaşi, Ilfov şi în Capitală pentru prinderea unei reţele care a dat tunuri de 7 milioane de euro după ce a luat credite şi maşini de lux, în leasing, cu acte false. Mai multe bănci au fost înşelate de reţeaua care era coordonată de un bărbat dat în urmărire internaţională.

Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2024, grupul infracțional s-a constituit în Capitală şi este condus de un bărbat din Iași, Alfred Petrea pe numele său, care nu se află la primele probleme cu legea.

Acesta este urmărit internațional, pentru că pe numele său mai este deschis un dosar penal pentru fraudă cu fonduri europene prin programul StartUp Nation. Însă, în urma perchezițiilor de astăzi, susțin surse judiciare, acesta ar fi fost identificat în București și urmează să ajungă aici, la sediul DIICOT, pentru audieri.

Această grupare infracțională pe care o conducea se ocupa cu înşelătoriile, mai exact accesa credite bancare prin intermediul unor documente false și se folosea chiar de firme pe care le înființau membrii grupului sau pe care le preluau și aveau grijă ca acestea să aibă un istoric pozitiv, în așa fel încât să obțină bani pentru a lua mașini în leasing.

Este vorba despre mai multe autoturisme de lux ce vor fi confiscate în vederea punerii sub sechestru, pentru că prin această schemă au reușit prejudicieze statul român de cu 7 milioane de euro. După finalizarea perchezițiilor, 15 la număr, care se fac în capitală, dar şi în județele Ilfov și Iași, suspecții vor fi aduși la sediul DIICOT pentru a fi audiați.

