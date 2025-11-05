Val de plângeri pe piaţa bancară după fuziunea între două bănci. Mii de români reclamă că nu au acces la bani, fie că este vorba de clienţi care vor să facă cumpărături sau de patroni care trebuie să plătească salarii și furnizori. Problemele vin după ce First Bank a fost preluată de grupul italian Intesa SanPaolo. Reprezentanţii băncii promit să rezolve cât mai repede problemele.

Valul de nemulțumiri s-a declanşat încă de la finalul săptămânii trecute o dată cu preluarea finală a First Bank de Intesa Sanpaolo. Softul FirstBank a fost schimbat, la fel și cardurile celor peste 140 de mii de clienţi. Oamenii s-au trezit că nu îşi pot folosi aplicația şi că nu au acces la banii din depozite ori conturile curente. Situaţia a generat cozi în sucursale și apeluri repetate în call center. Degeaba însă...

"Nu funcţionează absolut nimic, nu funcţionează aplicaţia, nu funcţionează cardul, este a patra oară când vin în ultimele 2 zile la bancă. Tot timpul mi-au zis că se rezolvă într-o oră şi să sun la centrală, numai ca la centrala nu raspunde abolut nimeni. M-a anunţat cineva că trebuie să scot cash ca e mutarea", a declarat un client.

Au rămas fără acces la bani

Cele două bănci au fuzionat complet pe 31 octombrie, când clienții first Bank au fost preluați de Intesa SanPaolo Bank. Oamenii au fost informați ca timp de 3 zile nu își vor mai putea accesa conturile. Doar că pentru mulți, problemele nu s-au rezolvat nici acum.

"Luni ni s-a zis iarăşi că sunt probleme cu sistemul lor şi am venit azi să văd dacă pot să rezolv ceva pentru că am nişte bani blocaţi aiurea", spune un client.

Antreprenorii se plâng ca nu pot face plățile și că ar putea fi penalizați de furnizori.

"Nici acum n-am reuşit să folosim conturile. Sunt 17 oameni care isi asteapta salariile, azi era zi de salarii. La persoane juridice e o singură persoană, ceea ce spune mult de organizare", spun oamenii.

"N-am putut să plătim furnizorii la timp înseamnă o suspendare a livrărilor. Iar asta în scurt timp poate duce la suspendarea activităţii", a declarat Adrian Mihăilescu, antrenor.

Reprezentanţii băncii spun că au prelungit programul zilnic cu o oră jumătate pentru a rezolva problemele.

"Ca în orice proces de integrare majoră, un număr redus de clienţi au întâmpinat probleme de acces sau activare, în special legate de credenţialele digitale sau de noile carduri. Pentru a-i spirjini echipele din call center au fost supliementate", a declarat Arina Mitran, director sucursală Intesa SanPaolo.

"Această problemă logistică în mod normal nu trebuia să apară, trebuiau ca cele două bănci să-şi organizeze programul de transfer al datelor, servere, protocoale astfel încât clienţii să nu aibă de suferit pe urma acestei fuziuni", a declarat Adrian Negrescu, analist economic.

Banca promite că toate serviciile vor funcționa normal în următoarele zile.

