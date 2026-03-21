Video Românii trebuie să se pregătească pentru scumpiri la legume și fructe. Fermierii nu mai fac față cheltuielilor

Sezonul legumelor şi fructelor româneşti începe cu veşti proaste. Preţurile ar putea creşte în perioada următoare. Fermierii fac faţă tot mai greu cheltuielilor de producţie. Iar asta se va reflecta, până la urmă, în preţul final. 

de Georgiana Pocol

la 21.03.2026 , 16:28

În comuna Vărăști din județul Giurgiu, într-una din serele unui cultivator, găsim ceapă și usturoi care ajung la taraba din piață în București cu prețul de 2 lei, respectiv 2,50 lei legătura. 

Același preț ca anul trecut în condițiile în care costurile de producție s-au scumpit semnificativ. De exemplu, costul de transport până în București sau costul motorinei pe care o folosește la echipamentele din câmp. Totodată, benzina a trecut astăzi în toate stațiile din țară de 9 lei, iar motorina se apropie de 10 lei.

Din discuțiile cu analiștii din această săptămână, motorina ar putea să ajungă chiar la 11 lei până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: &#8220;Acum o săptămână m-a sunat&#8221;
Partajul după divorțul dintre Jador și Oana Ciocan. Ce îi va lăsa artistul fostei lui partenere și fiului lor, Avraam
Partajul după divorțul dintre Jador și Oana Ciocan. Ce îi va lăsa artistul fostei lui partenere și fiului lor, Avraam
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
