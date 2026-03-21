Sezonul legumelor şi fructelor româneşti începe cu veşti proaste. Preţurile ar putea creşte în perioada următoare. Fermierii fac faţă tot mai greu cheltuielilor de producţie. Iar asta se va reflecta, până la urmă, în preţul final.

În comuna Vărăști din județul Giurgiu, într-una din serele unui cultivator, găsim ceapă și usturoi care ajung la taraba din piață în București cu prețul de 2 lei, respectiv 2,50 lei legătura.

Același preț ca anul trecut în condițiile în care costurile de producție s-au scumpit semnificativ. De exemplu, costul de transport până în București sau costul motorinei pe care o folosește la echipamentele din câmp. Totodată, benzina a trecut astăzi în toate stațiile din țară de 9 lei, iar motorina se apropie de 10 lei.

Din discuțiile cu analiștii din această săptămână, motorina ar putea să ajungă chiar la 11 lei până la sfârșitul săptămânii viitoare.

