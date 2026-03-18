O dietă bogată în legume cu frunze verzi, fructe de pădure și pește poate ajuta la menținerea unui creier mai tânăr pentru mai mult timp, acest model alimentar fiind legat de o contracție mai lentă a zonelor cheie ale creierului legate de memorie și gândire, potrivit unui nou studiu publicat marți în BMJ Neurology.

Ce este dieta MIND și cum poate ajuta la menținerea unui creier puternic - Profimedia

Studiul, citat de ABC News, a urmărit schimbările cerebrale la peste 1.600 de participanți adulți pe o perioadă de aproximativ 12 ani. Conform acestuia, persoanele care au urmat îndeaproape dieta MIND - un acronim pentru Mediterranean Intervention for Neurodegenerative Delay, un model alimentar conceput pentru a proteja sănătatea creierului prin accentuarea alimentelor precum legumele cu frunze verzi, fructele de pădure și peștele, limitând în același timp alimentele prăjite și carnea roșie - au avut creiere care păreau cu aproximativ 2,5 ani mai tinere la scanările RMN decât cele care au respectat cel mai puțin dieta.

Deși creierele tuturor participanților s-au micșorat în timp, persoanele care au ținut dieta MIND au demonstrat o contracție cerebrală mai lentă, pierzând mai puțină materie cenușie - țesutul implicat în memorie și gândire - și dezvoltând mai puține modificări ale substanței albe legate de îmbătrânire și deteriorarea vaselor mici de sânge și a circulației sângelui din creier.

"Alimentele recomandate ca parte a dietei MIND, cum ar fi legumele cu frunze verzi, peștele gras, fructele de pădure și uleiul de măsline, s-au dovedit a reduce inflamația și stresul oxidativ din organism", a declarat pentru ABC News Liz Weinandy, instructor de dietetică medicală la Universitatea de Stat din Ohio, care nu a fost implicată în studiu.

Potrivit lui Weinandy, inflamația și stresul oxidativ pot acționa ca niște "focuri lente" în organism, care deteriorează treptat celulele și accelerează îmbătrânirea.

Spre deosebire de multe studii anterioare, cercetătorii din noul studiu au urmărit schimbările din creier de-a lungul anilor, folosind scanări RMN repetate, mai degrabă decât o singură instantanee în timp.

Unele alimente s-au remarcat ca fiind deosebit de neuroprotectoare sau dăunătoare. Fructele de pădure și carnea de pasăre, de exemplu, au fost legate de schimbări cerebrale mai sănătoase, în timp ce dulciurile și alimentele prăjite au fost asociate cu o contracție cerebrală mai rapidă.

"S-a observat în mod specific că aceste alimente sănătoase sunt benefice pentru creierul nostru, reducând riscul de boli precum demența și boala Alzheimer", a spus Weinandy.

Nu toate rezultatele studiului au fost simple. Cerealele integrale și brânzeturile au prezentat legături inconsistente cu îmbătrânirea creierului. Consumul lor a fost uneori legat de modificări ale creierului care păreau benefice și alteori de modificări care nu păreau benefice, lucru despre care cercetătorii au spus că va necesita studii suplimentare.

"Alimentele rareori trebuie evitate complet", potrivit lui Weinandy, care a spus că concentrarea prea multă asupra unor alimente individuale poate fi înșelătoare. "Răspunsul scurt este să ne concentrăm pe suma tuturor părților."

Aceasta înseamnă că alegerile zilnice, cum ar fi consumul regulat de fructe și legume și limitarea alimentelor ultra-procesate, pot avea un impact mai mare asupra sănătății decât așa-numitele "alimente pentru creier", a explicat Weinandy.

"Ceva la fel de simplu ca înlocuirea deserturilor cu fructe sau înlocuirea cărnii de vită tocate cu pui tocat ar putea fi un pas ușor", a adăugat ea.

Redactia Observator

