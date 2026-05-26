Un primar din Buzău nu şi-a mai încasat salariul după ce contabila instituţiei şi-a dat demisia

Situație neobișnuită la Primăria Lopătari din județul Buzău, unde aproximativ 20 de angajați, inclusiv primarul comunei, nu și-au primit salariile pe luna aprilie după demisia contabilei instituției. Blocajul a apărut după ce documentele financiare necesare nu au fost depuse la Trezorerie, iar administrația locală încearcă acum să deblocheze plățile cu ajutorul unei firme specializate. Problemele sunt agravate și de dificultatea găsirii unui nou contabil dispus să lucreze într-o comună aflată la zeci de kilometri de oraș.

Potrivit primarului comunei Lopătari, pentru a debloca situaţia, a fost angajată o firmă specializată care să se ocupe de documentaţia necesară.

"Primăria Lopătari nu are contabil de aproximativ două luni şi înainte să plece, contabila nu a depus declaraţiile corespunzătoare la Trezorerie, drept pentru care am început să colaborăm cu o firmă de specialitate care să ne întocmească declaraţiile pentru Trezorerie. Le-am depus săptămâna trecută şi eu sper ca săptămâna aceasta să reuşim să deblocăm atât plăţile salariilor, cu care suntem în urmă pe ultima lună, cât şi plăţi către furnizori. Avem câteva plăţi restante pe care trebuie să le acoperim. Eu preconizez că săptămâna aceasta o să ne deblocheze la Trezorerie, astfel încât să putem plăti tot ce avem restant", a declarat primarul Claudiu Constantin.

Conducerea administraţiei locale anunţă că au fost iniţiate demersurile în vederea organizării unui concurs pentru ocuparea postului rămas vacant, însă distanţa faţă de municipiul Buzău, cerinţele impuse şi relieful de munte în care se află comuna ar putea îngreuna angajarea unei persoane.

"Sunt aproximativ 20 de salariaţi, toţi salariaţii primăriei, nici eu nu am luat salariul. Niciun coleg nu a luat salariul, pentru că avem situaţiile de financiare nedepuse la termen pentru luna aprilie. În paralel am demarat şi concursul de ocupare a postului de contabil, care e vacant, însă nu ştiu dacă se va ocupa, pentru că cerinţele sunt destul de ridicate, facultate, experienţă. Noi fiind la 60 de kilometri de oraş, slabe şanse să vină cineva pregătit să ocupe un post la Primăria Lopătari. Eu sper că după noua lege a salarizării, salariile să devină un pic mai motivante şi pentru partea asta de rural, astfel încât oamenii pregătiţi să poată să se intereseze şi posturile de la Lopătari sau cele aflate la distanţă mare de oraş", a subliniat primarul comunei Lopătari.

