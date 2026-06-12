Salariul mediu net a scăzut în aprilie 2026. Cât au câștigat, în medie, românii

Câștigul salarial mediu brut a fost, în aprilie 2026, de 9.740 lei, cu 162 lei (-1,6%) mai mic decât cel înregistrat în luna martie 2026, iar câștigul salarial mediu net a fost 5.843 lei, în scădere cu 95 lei (-1,6%) față de luna precedentă, conform datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică.

Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 3,5%. Indicele câștigului salarial real a fost 93,5% în luna aprilie 2026 față de luna aprilie 2025 și de 97,6% față de luna martie 2026. Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost 245%, cu 6,1 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna martie 2026.

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (15.429 lei) și în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației (14.249 lei), iar cele mai mici în pescuit și acvacultura (2.915 lei) și în activități de asistență socială, fără cazare (2.955 lei).

În luna aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, nivelul câștigului salarial mediu net din activitățile sectorului economic a fost influențat în aproape egală măsură atât de creșteri, cât și de scăderi. Astfel, creșterile câștigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de realizările de producție ori încasările mai mari (în funcție de contracte/proiecte).

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Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net la nivel de diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu 41,3%.

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna martie 2026 au fost determinate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune și în înregistrări audio și activități de editare muzicală, cu 24,6%, și în fabricarea produselor din tutun, cu 23,7%.

În sectorul bugetar, comparativ cu luna precedentă, câștigul salarial mediu net a scăzut în învățământ (-2,2%), respectiv în administrația publică (-0,3%) și a crescut ușor în sănătate și asistență socială (+0,7%).