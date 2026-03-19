Românii nu mai dorm noaptea din cauza problemelor financiare! Asta arată datele unui studiu recent. Grijile legate de bani sunt resimțite tot mai des, iar asta se observă în faptul că mulţi au avut probleme cu somnul din cauza asta.

Potrivit celor mai recente date 85% dintre români au raportat în ultima lună probleme legate de somn din cauza faptului că erau îngrijoraţi că nu le ajung banii, în timp ce 3 sferturi dintre români spun că şi-au simţit sănătatea mintală afectată şi au avut stări de anxietate destul de dese din această cauză.

Principalii factori ţin de preţurile care au crescut, mai ales la bunurile de consum, bunurile de care au nevoie în fiecare zi.

În proporţie de 36% au răspuns oamenii că acesta este principalul factor de stres, dar şi cheltuielile neprevăzute îi îngrijoreză cum ar fi reparaţiile sau anumite probleme de sănătate de exemplu pentru care au nevoie de bani.

Vedem o grijă mai mare în rândul femeilor pentru acest lucru decât în cazul bărbaţilor. Mai mult decât atât, oamenii au sesizat că au ajuns să aibă şi neînţelegeri în familie din acestă cauză sau chiar probleme de sănătate.

Clara Mihociu

