Scade drastic consumul în România: vânzările din retail, mai mici cu 6,5%. Riscuri pentru joburile românilor

România intră într-o etapă de contracție a consumului, după ce vânzările din retail au scăzut cu 6,5% în ianuarie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, cel mai mare declin de după pandemie. Comercianții avertizează că tendința va continua și ar putea duce la disponibilizări și ieșiri de pe piață, mai ales în rândul IMM-urilor, relatează Agerpres.

Scăderea consumului începe să se resimtă tot mai puternic în economie, afectând întreg lanțul comercial, de la producători și procesatori până la distribuitori.

"Intrăm într-o etapă clară de contracţie a consumului. Vânzările din retail şi, când spun retail, trebuie să ne gândim că în spatele retailului este un întreg lanţ. Există distribuitorul, procesatorul şi producătorul. În spatele unui retailer se ascunde întreaga economie sau o mare parte din economia naţională. Vânzările au scăzut în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025 cu 6,5%. Este cea mai mare scădere de la pandemie încoace", a declarat Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR).

Scăderea consumului se resimte tot mai puternic în economie

Datele anuale confirmă aceeași tendință negativă, chiar dacă, la prima vedere, cifra de afaceri pare ușor în creștere.

"Nici 2025 raportat la 2024 nu ne-a bucurat foarte mult, cu toate că datele INS ne arată o creştere de 0,2%. Creşterea aceasta se referă la cifra de afaceri. Dar nu ar trebui să ne lăsăm păcăliţi, pentru că, dacă luăm în calcul o rată a inflaţiei de 7,8% ca medie pe tot anul, observăm o scădere de 7,6% în volume. De fapt, am încasat cu 0,2% mai mult, însă cantităţile vândute sunt cu 7,5-7,6% mai mici", a mai explicat Feliciu Paraschiv.

Trendul descendent de consum nu dă semne de oprire nici în 2026

"Trendul descendent, din păcate, este continuu şi a continuat şi în februarie. Tendinţa se menţine şi în martie. De regulă, în martie speram într-o înviorare a pieţei, însă de data aceasta nu se întâmplă. Scăderea continuă", a mai spus Paraschiv.

În acest context, românii devin mai prudenți în cheltuieli și aleg variante mai ieftine.

"Puterea de cumpărare este principalul factor de ajustare. Deşi salariile vor creşte în 2026 cu 5-6%, inflaţia va consuma aproape integral acest avans. În termeni reali, veniturile vor fi cu 4-6% mai mici. Oamenii cumpără mai puţin, aleg variante mai ieftine, amână achiziţiile mari. Am intrat în aşa-numitul proces de down-trading, când cumpărătorii trec de la produse mai scumpe către produse medii sau ieftine, către mărcile proprii ale retailerilor şi caută oferte şi promoţii", a arătat reprezentantul comercianților, Feliciu Paraschiv.

Românii, tot mai prudenți în cheltuieli, aleg variante mai ieftine

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât scăderea consumului începe să afecteze inclusiv produsele alimentare.

"Cât priveşte scăderea consumului, la alimente, 2025 faţă de 2024 a scăzut cu 2,7%, având în vedere că niciodată de la criza din 2008 consumul la alimente nu a scăzut. Prima dată clienţii renunţă la fashion, la concedii, la distracţii, apoi la produsele non-alimentare, iar abia în ultima fază la produsele alimentare. Adică s-a ajuns destul de la fundul sacului", a explicat Paraschiv.

Efectele scăderii consumului, reflectate pe piaţa muncii

Reprezentanții comercianților avertizează că efectele se vor vedea rapid și pe piața muncii.

"Lucrurile astea se vor reflecta şi pe piaţa muncii, pentru că economia începe să încetinească. Deja companii mari fac disponibilizări. O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul, aşa că soluţia rămâne disponibilizarea personalului. Dacă ai scăderi de vânzări de 20-30%, trebuie să renunţi la 20-30% din personal", a explicat vicepreședintele ANCMMR.

IMM-urile sunt cele mai vulnerabile în acest context economic dificil.

"IMM-urile resimt cel mai bine schimbarea asta de ciclu. Afacerile mici şi mijlocii care depind de cash flow sunt afectate de orice schimbare. Probabil că în retail vom vedea consolidări pe piaţă şi, din păcate, şi ieşiri de pe piaţă", a afirmat acesta.

Companiile, afectate de creşterea costurilor la energie

Pe lângă scăderea consumului, companiile sunt afectate și de creșterea costurilor, în special cele energetice.

"Creşterea preţurilor are două componente: inflaţia, care e previzibilă, şi componenta energetică - carburantul şi gazul. Dacă benzina şi motorina trec de 10 lei, nu ştim cum va influenţa preţul final. Producţia agricolă încă nu a început să lucreze pe motorină scumpă. Dacă nu intervine statul, va fi greu", a avertizat Paraschiv.

În acest context, consumatorii devin tot mai calculați.

"Creşte marca proprie, apar vânătorii de oferte şi de promoţii. Din păcate, persoanele cu venituri mai mici, în general pensionarii, şi persoanele care au timp, aleargă din magazin în magazin şi caută să cumpere dintr-un magazin o promoţie, din alt magazin altă promoţie", a mai spus acesta.

Reprezentantul comercianților a atras atenția și asupra problemelor structurale care afectează competitivitatea economiei românești.

"Birocraţia excesivă ne frânează şi nu ne face competitivi nici cu ţările non-UE. Este aproape imposibil să obţii autorizaţii pentru dezvoltarea unor capacităţi de producţie fără costuri foarte mari", a concluzionat Feliciu Paraschiv.

