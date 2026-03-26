Schimbare la vârful unuia dintre cei mai mari constructori din România, cu o cifră de afaceri de 1.2 mld. lei

Compania de con­strucţii Concelex, cu afaceri de 1,2 mld. lei în 2024, face schimb de generaţii. Radu Piţurlea devine Chairman & CEO, preluând conducerea de la fondatorul Daniel Piţurlea.

Compania locală de construcţii Concelex, cu afaceri de 1,2 mld. lei în 2024, a finalizat procesul de succesiune prin care Radu Piţurlea a devenit Chairman & CEO. El a preluat conducerea de la fondatorul Daniel Piţurlea.

Ce înseamnă această succesiune

"Această tranziţie marchează o schimbare firească de rol. Voi rămâne alături de echipă într-o poziţie consultativă şi de mentorat, gata să sprijin managementul şi să contribui la menţinerea coerenţei şi a spiritului care ne-au definit succesul de până acum. Sunt încrezător că, sub conducerea lui Radu, compania va continua să livreze proiecte esenţiale pentru oameni şi comunităţi, construind obiective necesare şi cu adevărat utile în viaţa de zi cu zi", a declarat Daniel Piţurlea, Preşedinte Fondator Concelex.

Construcţiile, creştere constantă în ultimii ani

Schimbarea de leadership vine într-un moment de maturitate organizaţională, compania înregistrând în ultimii ani o creştere constantă a cifrei de afaceri, cu indicatori de profitabilitate îmbunătăţiţi, şi o consolidare a portofoliului, prin proiecte în arii strategice, precum infrastructură critică şi energie.

Radu Piţurlea îşi propune să accelereze dezvoltarea Concelex, cu accent pe inovaţie şi proiecte care să susţină schimbările aduse de tehnologiile emergente.

