Cu trei săptămâni înainte de startul anului școlar, începe goana după rechizite. Magazinele au oferte în acest sens și părinții pot să-și facă deja calculele. Mai greu o să fie pentru familiile cu mai mulți copii. Cel mai avantajos este să facă aceste cumpărături din depozite, acolo unde produsele la set sunt mai ieftine.

În luna august, se fac calculele. După concediu, bugetul familiei și așa sărăcit întâmpină cu nouă provocare: întoarcerea la școală.

"Am comandat haine. Cred că peste 2.000 pe copil. Pantalon, cămașă, tricou, încălțări. Rechizite nu, doar ghiozdane am luat. Caietele am văzut că sunt destul de scumpe, penare... bani mulți, toate s-au scumpit" spune un părinte.

Cât se aşteaptă părinţii să cheltuie pe rechizite

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Părinții nu se așteaptă să cheltuiască în acest an sub 1.000 de lei pentru fiecare copil.

Părinte: Trebuie luat tot ce înseamnă rechizite: ghiozdan, caiete, tot, tot. Acum mergem să le cumpărăm.

Reporter: Aveți un buget?

Părinte: 1.000 de lei pe copil.

Lista cuprinde, în general, ghiozdan, caiete de mai multe tipuri, penar, stilouri, pixuri și carioci și creioane colorate. Hipermarketurile au raioane întregi dedicate începutului de an școlar. Un ghiozdan costă în medie 100 de lei, iar cele mai scumpe depășesc 300.

"Caiet special tip I, un leu 60 bucata, caiet A5 special clasic Tip II un leu șaizeci, caiet A5, de 24 de file, un pic mai gros, foaie velină clasic, un leu 90" sunt prețurile la care trebuie să se aștepte părinții.

Nu pare mult la prima vedere, însă când tragem linie... ajungem la câteva sute de lei.

"Creioane colorate de la 3,50 lei setul la 5,90 lei setul de 24 de bucăți" mai sunt prețurile.

Cum economisesc bani părinţii care nu vor să cheltuie o avere pe rechizite

Pentru cei care vor să facă o economie, cea mai bună variantă rămâne cea a depozitelor, care au oferte.

"Un caiet de biologie costă 1,90 lei. Dacă achiziționați șase bucăți, prețul pe bucată este de 1,50 lei. Același lucru este valabil și la caietele de geografie"

Nu neapărat mai ieftine, dar mai comode, pot fi magazinele online, unde asistentul virtual îți poate scana lista de rechizite și îți sugerează cele mai bune oferte.

"Fără stres, la cumpărături de pe lista de rechizite, până la idei de gustări. Cumpărăturile pentru școală vin acum cu cumpărăturile obișnuite săptămânale. Părinții reușesc dintr-o singură comandă să rezolve atât cele necesare pentru noul an școlar cât și cele pentru casă economisind timp" spune directorul de achiziții al unui supermarket online, Matei Bădescu.

Anul școlar 2026-2027 începe pe data de 7 septembrie.