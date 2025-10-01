Laurenţiu Gâdei, secretar de stat în Ministerul Economiei a declarat că este foarte supărat pentru că românii aleg să meargă în vacanţă la bulgari. El a precizat în cadrul Conferinţei Naţionale dedicate sectorului HoReCa, organizată recent la Braşov, că preferă România.

Secretar de stat în Ministerul Economiei: "Sunt foarte supărat că românii merg în vacanţă la bulgari" - Facebook

"Eu, ca cetăţean în primul rând, sunt foarte supărat când aud că românii preferă să meargă la bulgari în vacanţă. Eu nu am mers niciodată în Bulgaria. Mie îmi place în România şi înţeleg că această creştere a turismului aduce, totodată, venituri suplimentare la bugetul de stat. Ne dorim ca până în 2026 să digitalizăm sistemul, astfel încât să existe o bază de date completă şi actualizată pentru turismul românesc. Am înţeles situaţia şi eforturile industriei şi îmi exprim speranţa ca TVA nu va creşte. Investitorii au nevoie de stabilitate", a menţionat Laurenţiu Gâdei, citat într-un comunicat al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR).

În ceea ce priveşte strategiile de promovare, demnitarul a transmis că nu este de acord cu metodele aplicate până acum şi susţine că o altă abordare poate prezenta România într-o lumină atractivă pentru turişti, potrivit Agerpres.

Oficialul a anunţat că, în perioada următoare, Ministerul Economiei va veni cu termene clare şi acţiuni concrete pentru implementarea acestor măsuri, cu scopul nu doar de consolidare a industriei locale de turism, ci şi de creştere a atractivităţii României ca destinaţie internă şi internaţională.

Articolul continuă după reclamă

La rândul său, Cătălin Mahu, reprezentant FPIOR, a subliniat că sectorul HoReCa din România, cu aproximativ 40.000 de restaurante la nivel naţional, poate deveni un motor economic major, iar prin sprijin guvernamental şi promovare eficientă, ar putea atrage şi susţine investiţii din partea altor instituţii publice.

"Sectorul, cu aproximativ 40.000 de restaurante la nivel naţional, poate deveni un motor economic major, iar prin sprijin guvernamental şi promovare eficientă, poate atrage şi susţine investiţii din partea altor instituţii publice. Ministerul Economiei ar putea deveni unul dintre cele mai puternice ministere din România, dacă reuşim să conectăm digitalizarea cu susţinerea industriei ospitalităţii", a spus Cătălin Mahu.

Conform datelor oficiale, la ora actuală, industria ospitalităţii şi turismului din România cuprinde peste 35.000 de companii, susţine mai mult de 400.000 de locuri de muncă directe şi indirecte şi contribuie cu peste 5% la PIB.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰