Șefii CFR își taie indemnizațiile, angajații trec la program redus. Ministrul Transporturilor: Un gest necesar

Directorii generali ai CFR Infrastructură şi CFR Călători, directorii financiari ai celor două companii şi directorii generali şi financiari ai societăţilor Informatică Feroviară, Electrificare CFR şi Tipografică Feroviară îşi vor reduce indemnizaţiile cu 10%, a anunţat, miercuri, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban. De asemenea, la CFR Infrastructură, în plus faţă de reducerea indemnizaţiilor, s-a luat decizia de a se reduce programul de lucru la 4 zile pe săptămână pentru un număr restrâns de angajaţi, fără a fi afectată siguranţa circulaţiei.

Măsuri de austeritate la CFR: Directorii generali şi financiari ai companiilor feroviare renunţă la 10 % din indemnizaţii

"În urma discuţiilor pe care le-am purtat cu directorii generali ai CFR Infrastructură şi CFR Călători, aceştia, alături de directorii financiari ai celor două companii, îşi vor reduce indemnizaţiile cu 10%. Totodată, şi directorii generali şi financiari ai filialelor CFR Infrastructură (Informatică Feroviară, Electrificare CFR şi Tipografică Feroviară) îşi vor reduce indemnizaţiile cu 10%. Tot cu 10%, îşi vor reduce indemnizaţiile şi directorul general şi financiar de la SCRL Braşov - filială a CFR Călători. Este un gest necesar care transmite un semnal clar de responsabilitate şi solidaritate", a scris Ciprian Şerban, pe pagina sa de Facebook. El a reiterat că a început un amplu proces de eficientizare şi optimizare a cheltuielilor în cadrul companiilor din subordinea ministerului. "Încă de la preluarea mandatului, am început un amplu proces de eficientizare şi optimizare a cheltuielilor în cadrul companiilor din subordinea ministerului. La CFR Infrastructură, în plus faţă de reducerea indemnizaţiilor, s-a luat o decizie curajoasă: programul de lucru va fi redus la 4 zile pe săptămână pentru un număr restrâns de angajaţi, fără a fi afectată siguranţa circulaţiei. Economia estimată prin această măsură este de aproximativ 3,25 milioane de lei lunar. Este în curs de implementare un sistem clar de reorganizare, optimizare şi funcţionare a subunităţilor din ţară. Cu această măsură, CFR Infrastructură estimează că va economisi aproape 57 milioane de lei pe an", a adăugat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii. În plus, se va renunţa la materialul rulant tehnologic învechit care poate fi casat şi valorificat, ceea ce ar putea aduce înapoi, în bugetul companiei, aproximativ 8,7 milioane de lei până la sfârşitul anului. "În paralel cu acestea, CFR Infrastructură continuă transformarea căii ferate prin proiecte strategice moderne, finanţate din fonduri europene nerambursabile", a mai notat şeful de la Transporturi.

Şi la CFR Călători se vor reduce cheltuielile nejustificate, prin aplicarea următoarelor măsuri: suspendarea unor trenuri neperformante (economii de 40 milioane lei); neacordarea orelor suplimentare şi festive (economii de 47 milioane lei); demersuri către ARF pentru redimensionarea volumului de activitate şi creşterea valorii unitare (economii de 40 milioane lei); reducerea indemnizaţiilor conducerii (0,3 milioane lei) şi sistarea cumulului pensie - salariu (economii de 1,5 milioane lei). "Economii totale estimate până la finalul anului: peste 130 milioane lei! Totodată, am pornit un amplu proces de actualizare a indicatorilor de performanţă de la companiile din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii", a arătat Ciprian Şerban.

Program de lucru de 4 zile pentru unii angajați

Într-un comunicat remis ulterior Agerpres, CFR SA (Infrastructură) face referire la decizia de optimizare a activităţii pe anumite secţii ale reţelei feroviare publice, administrate de companie, care sunt caracterizate printr-un volum de trafic feroviar extrem de scăzut sau chiar inexistent. "Această măsură face parte dintr-un proces amplu de eficientizare operaţională, ce are ca scop utilizarea responsabilă a resurselor, creşterea sustenabilităţii financiare şi adaptarea la realităţile economice şi logistice actuale. În lunile iunie şi iulie 2025, au fost realizate analize tehnice detaliate, urmate de consultări directe cu reprezentanţii federaţiilor sindicale şi ai conducerii Sucursalelor Regionale de Căi Ferate. Aceste demersuri au condus la adoptarea unor soluţii care vizează reducerea costurilor de întreţinere a infrastructurii şi adaptarea forţei de muncă în mod responsabil, fără a afecta secţiile cu activitate intensă şi rentabilitate economică ridicată", se precizează în comunicat.

De asemenea, începând cu luna august a acestui an, va fi implementată modificarea programului de lucru pentru un număr restrâns de salariaţi care îşi desfăşoară activitatea în secţii cu trafic redus sau inexistent, vizate de acţiuni de restructurare, raţionalizare şi optimizare a activităţii. Economia estimată în urma acestei măsuri este de aproximativ 3,25 milioane lei lunar la fondul de salarii.

"Precizăm că această decizie nu presupune închiderea operaţională a secţiilor respective, acestea rămânând funcţionale şi disponibile pentru eventuale solicitări ale operatorilor de transport feroviar, în conformitate cu prevederile legale şi tehnice aplicabile", subliniază reprezentanţii CFR SA.

Reducerea cheltuielilor în 2025 cu 130 milioane de lei

Complementar, CFR SA a iniţiat şi alte acţiuni de restructurare, raţionalizare şi eficientizare, menite să consolideze echilibrul financiar. Prin aplicarea unui sistem unitar de gradare şi normare a subunităţilor din cadrul Sucursalelor Regionale CF, compania estimează o economie bugetară medie anuală de aproximativ 57 milioane lei. Totodată, casarea şi valorificarea materialului rulant tehnologic învechit este prevăzută să genereze încasări anuale de aproximativ 8,7 milioane lei până la finalul anului în curs. "Pentru a sprijini sustenabilitatea financiară, directorul general al CFR SA, împreună cu directorul financiar şi directorii generali şi financiari ai filialelor companiei - Societatea Informatică Feroviară SA, Societatea Electrificare CFR SA şi Societatea Tipografică Filaret SA - au decis să propună consiliilor de administraţie reducerea cu 10% a indemnizaţiei fixe brute lunare, începând cu data de 1 august 2025. Această măsură reflectă angajamentul conducerii faţă de echilibrul bugetar, solidaritatea instituţională şi susţinerea eforturilor de optimizare, în condiţiile în care mandatele în cauză nu prevăd indemnizaţii variabile", potrivit comunicatului.

În paralel, CFR SA continuă procesul de modernizare şi digitalizare a infrastructurii prin implementarea unor proiecte strategice, finanţate din fonduri europene nerambursabile. Acestea includ dezvoltarea unui software pentru elaborarea mersului de tren, implementarea unei platforme digitale pentru gestionarea colaborativă a investiţiilor, actualizarea arhitecturii sistemelor IT centrale, realizarea unui sistem informatic de tip Disaster Recovery Center, precum şi instalarea unui sistem de telegestiune a consumului de energie electrică. De asemenea, compania colaborează activ cu unităţile administrativ-teritoriale pentru dezvoltarea unei reţele feroviare moderne şi funcţionale, adaptate nevoilor actuale de mobilitate urbană şi regională.

În prezent, sunt în curs de implementare 14 proiecte comune care vizează introducerea trenurilor metropolitane, modernizarea accesibilităţii în staţiile de cale ferată şi integrarea infrastructurii feroviare în proiecte de regenerare urbană. Investiţiile în curs de desfăşurare vor contribui semnificativ, începând cu trimestrul IV 2025 şi până în trimestrul I 2026, la creşterea vitezei de circulaţie a trenurilor de călători şi marfă, modernizarea staţiilor feroviare şi a trecerilor la nivel cu calea ferată, precum şi la îmbunătăţirea siguranţei prin implementarea unor sisteme moderne de semnalizare, automatizare şi supraveghere, se mai spune în comunicatul administratorului de infrastructură feroviară. La rândul său, CFR Călători susţine că, anul acesta, va reduce cheltuielile cu aproape 130 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat, pentru anul 2025, compania a întocmit planul de redresare, în conformitate cu Ordonanţa 156/2024, aprobat de AGA, în vederea eficientizării activităţii societăţii. Prin aplicarea acestor măsuri, CFR Călători îşi propune: reducerea cheltuielilor pentru anul 2025 cu aproximativ 130 milioane de lei, optimizarea forţei de muncă prin reorientarea şi recalificarea în cadrul societăţii, precum şi acoperirea funcţiilor deficitare şi o politică restrictivă în angajarea de personal. În primele 6 luni, în urma implementării acestor măsuri, impactul financiar este de 104 milioane de lei, iar până la sfârşitul anului compania dă asigurări că va realiza reducerile propuse în plan.

În plus, în perioada imediat următoare, planul de măsuri va fi suplimentat cu următoarele acţiuni, după obţinerea avizelor/aprobărilor Consiliului de Administraţie, respectiv Adunării Generale a Acţionarilor: reducerea indemnizaţiilor directorului general, respectiv directorului financiar contabil cu 10% (impact de 0,3 milioane de lei, în condiţiile în care salariul lunar al directorului general este 44.000 de lei brut şi 25.740 de lei net); sistarea cumulului pensiei cu salariul (impact de 1,5 milioane de lei până la sfârşitul anului); suspendarea unor trenuri neperformante (impact de 40 milioane de lei). CFR Călători aminteşte printre măsuri şi analiza cerinţelor de trafic şi adaptarea circulaţiei trenurilor în corelaţie cu aceste cerinţe, fără afectarea mobilităţii persoanelor, prin sistarea temporară a circulaţiei unor trenuri şi reaşezarea orarelor de circulaţie pentru atingerea dezideratului de reducere a cheltuielilor cu impact minim asupra pieţei de transport. De asemenea, nu se vor mai acorda orele suplimentare şi festive, măsură cu impact de 47 milioane de lei. Astfel, se va menţine în serviciu în zilele festive strict personalul necesar pentru activitatea de exploatare curentă şi desfăşurarea celorlalte activităţii (ex: anumite tipuri de întreţinere care nu impactează activitatea de siguranţă şi confort se vor desfăşura preponderent în perioada luni-vineri a săptămânii). Totodată, se vor adapta dispoziţiile care vizează activitatea şi în corelaţie cu acestea turnusurile de personal, astfel încât orele suplimentare, dacă se înregistrează, să poată fi compensate cu timp liber în temeiul prevăzut de lege, se arată în comunicatul CFR Călători.

