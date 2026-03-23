Statul a mutat presiunea pe companii. Alte ţări au tăiat taxele, iar preţurile la pompă au scăzut sau chiar au îngheţat. Italia, de exemplu, a redus accizele cu 25 de cenți pe litru. În același timp, le-a cerut companiilor să nu depăşească pragul de un euro şi 90 de cenţi pentru motorină. Adică nu va costa niciodată mai mult decât e în prezent preţul la noi. Spania a optat pentru reducerea TVA şi scăderea accizelor. Preţurile sunt mai mici cu cel puțin 40 de eurocenți. Austria merge pe o combinație de reduceri de taxe și limitarea marjelor de profit pentru benzinării. În Croația, a fost impus un plafon pentru benzină și motorină. Ungaria avea deja plafonul şi îl menţine. În Slovenia măsurile sunt mai stricte, s-au introdus restricții la vânzare. Șoferii pot cumpăra zilnic cel mult 50 de litri de carburant.

Cum la noi preţurile vor tot creşte, efectele vor fi în lanţ. Se anunţă un nou val de scumpiri pentru alimente, iar multe firme pregătesc concedieri.

Explozia preţurilor la carburanți şi gaz, CG7 va duce inevitabil la scumpirea alimentelor. Totul va costa mai mult: pâine, carne, fructe, legume, apă. Practic orice punem în coş.

"Estimez un nivel de minim de 10-15% în plus pe orice palier de produs care ajunge la raft", spune Cezar Gheorghe, expert în agricultură.

3 din 4 antreprenori se așteaptă la costuri mai mari, potrivit unui studiu recent. Asta înseamnă că tot noi vom plăti mai mult.

"La întrebarea - care estimați că va fi impactul - 75,8 la sută menționează creșterea costurior operaționale, scumpirea produselor și serviciilor pentru jumătate dintre respondenți", spune Florin Jianu, preşedinte IMM.

Există riscul ca anumite produse să nu se mai găsească

"Din păcate, suntem într-o situație în care nu am crezut că o să ajungem. Transporatorii de marfă să nu-şi poată onora aceste prestări de servici, să nu ajungă marfa la raft", spune Lucescu Beniamin, președinte Federația Operatorilor Români de Transport.

O criză se anunţă şi în agricultură din cauza prețurilor explozive și a blocajelor de importuri pe piaţa îngrăşămintelor.

"Noi am avut un combinat care nu mai funcționează, iar importurile la ora asta sunt, să zicem, 100%. Foarte multe țări şi-au blocat exporturile, vorbim aici de Turcia. China, de asemenea, a limitat exporturile de îngrășăminte", spune Cezar Gheorghe, expert în piaţa cerelalelor.

"Pot să vă spun că situaţia este foarte gravă. Unele dintre arterele vitale ale economiei globale, cum ar fi industria petrochimică, cum ar fi îngrășămintele, cum ar fi sulful, cum ar fi heliul. Comerțul cu acestea este întrerupt, ceea ce ar avea consecințe grave pentru economia globală", spune Fatih Birol, Internațional Energy Agency Executive Director.

Se anunţă şi concedieri

"Un procent de 40% declară că vor avea loc şi disponibilizări", spune Florin Jianu, preşedinte IMM.

Doi din zece patroni spun că vor disponibiliza între 2 și 5 angajați. Dar 7 la sută dintre antreprenori iau în calcul să dea afară mai mult de 10 angajaţi.

"Dacă am estimat că inflația va fi în scădere, acest lucru probabil că nu se mai poate spune pentru anul acesta. Va pune presiune pe dobânzi", spune Alexandra Smedoiu, analist financiar.

Este doar vârful aisbergului, spun specialiştii

Efectele se vor resimţi în toate domeniile. Ar putea urma o criză a medicamentelor la nivel mondial. India, supranumită şi Farmacia Lumii, depinde de Strâmtoarea Ormuz pentru aproximativ 40% din importurile sale de țiței, care au rol esenţial în industria farmaceutică.

Ministerul Sănătății a creat un grup de lucru care să monitorizeze stocurile și prețurile de la noi.

