Sondaj CURS: 89% dintre români sunt nemulţumiţi de modul în care Guvernul a gestionat criza carburanților

Un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) arată că 89% dintre români sunt nemulțumiți de modul în care Guvernul a gestionat criza carburanților, în timp ce doar 8% se declară mulțumiți, iar 3% nu au exprimat o opinie, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 29.03.2026 , 19:06
Sondaj CURS: 89% dintre români sunt nemulţumiţi de modul în care Guvernul a gestionat criza carburanților - Hepta

Potrivit cercetării, creşterea preţurilor la carburanţi a fost resimţită direct de majoritatea populaţiei. Astfel, 44% dintre români spun că impactul a fost mare, iar 37% susţin că impactul a fost foarte mare. Doar 11% spun că a fost mic, 5% foarte mic, iar 3% nu au răspuns.

În ceea ce priveşte soluţiile la această criză, românii înclină clar spre măsuri fiscale, a precizat CURS.

Mai mult de o treime (36%) dintre cei chestionaţi cred că guvernul ar fi trebuit să reducă atât accizele, cât şi TVA-ul la carburanţi, 25% spun că era suficientă scăderea TVA-ului, iar 22% ar fi preferat reducerea accizelor. Totodată, 13% consideră că piaţa ar trebui lăsată liberă, iar 4% nu au o opinie.

Conform CURS, sondajul indică o preferinţă pentru intervenţie directă în preţuri.

Cercetarea sociologică a fost realizată pe un eşantion de 1.517 persoane adulte, reprezentativ la nivel naţional, în perioada 23 - 27 martie. Metoda de culegere a datelor - CATI. Marja de eroare este de ą2,5%, la un nivel de încredere de 95%, iar datele au fost ponderate în funcţie de regiune şi mediul de rezidenţă.

Redactia Observator
"Nu plătesc taxe" Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut!
&#8220;Nu plătesc taxe&#8221; Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut!
Mircea Lucescu a leșinat în cantonamentul echipei naționale. Care este acum starea de sănătate a selecționerului
Mircea Lucescu a leșinat în cantonamentul echipei naționale. Care este acum starea de sănătate a selecționerului
Primul verdict al medicilor pentru Mircea Lucescu la Spitalul Universitar! Reacția selecționerului când și-a revenit în salvare. Exclusiv
Primul verdict al medicilor pentru Mircea Lucescu la Spitalul Universitar! Reacția selecționerului când și-a revenit în salvare. Exclusiv
Cum au găsit niște români din Cluj „sfântul Graal" din munții Pakistanului: S-a aprins ceva, o lampă. Și am știut că trebuie să-i caut
Cum au găsit niște români din Cluj „sfântul Graal” din munții Pakistanului: S-a aprins ceva, o lampă. Și am știut că trebuie să-i caut
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
