Traversarea Transfăgărăşanului, cel mai spectaculos drum din România ar putea veni cu un tichet, la pachet. Autorităţile vor în acest fel să elimine ambuteiajele care au forţat la maximum nervii şoferilor în zona Lacului Bâlea. Şi tot pentru cei care pleacă în vacanţă la volan avem şi un avertisment: noul cod rutier din Grecia a intrat în vigoare în weekend cu amenzi mult mai mari, dar şi cu câteva reguli noi.

Soluţia autorităţilor pentru a scăpa de aglomeraţia de pe Transfăgărăşan. Şoferii ar putea plăti taxă de acces

Când vine vorba de taxe, autorităţile sunt pline de resurse. Nu duc lipsă nici de idei nici de imaginaţie. Foarte curând am putea fi nevoiţi să plătim un tichet de trecere, sau taxă de acces, pentru a traversa Transfăgărăşanul, cel mai spectaculos drum de la noi din ţară.

Unde se vor duce banii

Ultimele sezoane au venit cu ambuteiaje de kilometri întregi făcute de şoferii care parcau aiurea, pur şi simplu şi nu mai lăsau decât un sens liber, pe care evident nu se poate circula. De aici nervi, scandal şi uneori amenzi, prea puţin însă pentru a-l face pe turist să nu se mai oprească la fiecare urs, ca într-un safari autentic.

Cu banii colectaţi ar urma să se finanţeze parcări organizate, dar şi selecţia comercianţilor, pentru a dezvolta un turism autentic, care nu a venit, însă, cu o definiţie clară. Transfăgărăşanul este o rută strategică, un Drum Naţional pentru care, teoretic, deja plătim rovinietă.

Noi taxe şi reguli pentru şoferii care pleacă în Grecia

Grecia, una dintre destinaţiile preferate ale românilor, a modificat codul rutier în weekend pentru a reduce rata mortalităţii de pe şosele, iar principalul instrument e creşterea amenzilor. E şi un concept nou, condusul antisocial în care găsim: conducerea agresivă, depăşirile bruşte, blocarea intenţionată a intersecţiilor şi neutilizarea semnalizării. Pentru aceste fapte, amenda poate fi însoțită de suspendarea permisului până la 40 de zile.

Şi condusul cu o cafea în mână este de acum infracţiune! Parcarea neregulamentară vă lasă fără permis, iar circulaţia pe banda doi, o bandă care trebuie folosită doar pentru depăşire, vă mai lasă fără 150 de euro! De asemenea, amenzi aduce şi vorbitul la telefon, la volan, fără handsfree. Există un sistem gradual de amenzi pentru acest lucru care poate ajunge şi la 2000 de euro.

