O rezoluţie de început de an poate fi un job bun, stabil, poate mai bine plătit. Mulţi români ţintesc spre asta în 2026, un an cu foarte multe provocări financiare. Pe scurt, ne dorim mai mulţi bani. În statistici, stăm bine, trăim mai bine ca părinţii noştri. În realitate, noi nu prea simţim acest lucru. Ne uităm la cei mai bogaţi dintre noi şi ne întrebăm noi de ce nu am ajuns acolo.

Nu e nicio îndoială: realitatea noastră economică s-a schimbat odată cu trecerea în noul an. Din nou și dramatic, odată cu creșterile record de taxe. Am trăit deja cinci ani cu o inflație medie de peste 10%. Dacă în 2021 simțeam un anumit nivel de bogăție și o anumită stabilitate financiară, acum lucrurile stau diferit.

Realitatea economică s-a schimbat: inflație şi creşteri record de taxe în 2026

Cât de bogați mai suntem, de fapt? Există un răspuns statistic, obiectiv, la această întrebare. Vom lua ca exemplu o familie medie de 45 de ani: doi adulți cu o medie de 20 de ani de muncă și un copil adolescent.

În România, locuința reprezintă principalul activ. Suntem nația cu cei mai mulți proprietari din Europa. Economiile, ne spune BNR, se ridică undeva la 12.000 de euro (60.000 de lei), iar contribuțiile la pilonul doi sunt, în valoare optimistă, de circa 20.000 de euro.

Cât de bogată e o familie de 45 de ani

O familie de 45 de ani deține o locuință în valoare de 600.000 de lei, economii de 60.000 de lei și contribuții la Pilonul doi de 100.000 de lei. Aceasta are, însă, și un credit ipotecar cu un un sold de 250.000 de lei.

Nu este o imagine neapărat rea, doar că acum intră în ecuație și datoriile. Cea mai importantă și ușor cuantificabilă este creditul ipotecar.

Averea netă a unei familii medii de 45 de ani în România: 500.000 de lei

În aceste condiții, încă 10-15 ani de plată pentru un sold de 250.000 lei. Conform unei simple ecuații matematice, averea netă a unei familii medii de 45 de ani în România, adică diferența dintre suma activelor (locuință, economii, Pilonul doi) și datorii (credit ipotecar), este de aproximativ 100.000 de euro, adică 500.000 de lei.

Cifrele arată că, pentru prima dată, această generație trăiește mai bine decât părinții ei, deși este greu de resimțit acest lucru, deoarece familia medie rămâne expusă șocurilor, iar bunăstarea și stabilitatea depind aproape în totalitate de siguranța locului de muncă și a salariului.

Astfel, pentru o familie medie de 45 de ani, activele minus datoriile dau o avere netă de 500.000 de lei.

