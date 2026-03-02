Statul a împrumutat luni aproape un miliard de lei de la bănci. Unde vor merge banii

Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 994 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României.

Astfel, Ministerul Finanțelor a atras 569 de milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu o maturitate reziduală de 173 de luni, la un randament mediu anual de 6,64%. Deși valoarea nominală a emisiunii a fost stabilită la 400 de milioane de lei, interesul investitorilor a fost ridicat, băncile subscriind oferte în valoare totală de 1,120 miliarde de lei.

Marţi, o licitaţie programată prin care statul vrea să atragă încă 85 de milioane de lei

Pentru marți este programată o licitație suplimentară, prin care statul intenționează să atragă încă 85 de milioane de lei, la randamentul stabilit în sesiunea de luni.

Totodată, ministerul a atras alte 425 de milioane de lei printr-o emisiune separată de obligațiuni de stat, cu o maturitate reziduală de 53 de luni și un randament mediu anual de 6,08%. În acest caz, valoarea programată a emisiunii a fost de 800 de milioane de lei, iar băncile au subscris 650 de milioane de lei. Și pentru această serie este programată marți o licitație suplimentară, prin care statul urmărește să atragă încă 63,8 milioane de lei la randamentul stabilit anterior.

Ministerul Finanțelor vizează împrumuturi de 8 miliarde lei în martie 2026

Pentru luna martie 2026, Ministerul Finanțelor a planificat împrumuturi de la băncile comerciale în valoare totală de 8 miliarde de lei. La această sumă se poate adăuga până la 15% din valoarea nominală adjudecată în licitațiile de referință, prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive dedicate exclusiv instrumentelor de tip benchmark.

Nivelul total de 8 miliarde de lei prevăzut în prospectele emisiunilor de certificate de trezorerie cu discont și obligațiuni de stat benchmark este cu 300 de milioane de lei mai mare decât cel programat pentru februarie 2026, când ținta a fost de 7,7 miliarde de lei. Fondurile vor fi utilizate pentru refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, precum și pentru finanțarea deficitului bugetar.

