Grecia trimite două fregate şi avioane militare F-16 în Cipru, după atacul asupra bazei britanice

Grecia trimite două fregate şi avioane militare F-16 în Cipru, unde două drone au vizat o bază britanică luni, a anunţat Ministerul grec al Apărării, într-un comunicat citat de AFP, preluat de Agerpres.

de Albert Mincu

la 02.03.2026 , 15:59
''Fregata Kimon este trimisă imediat în Republica Cipru însoţită de o a doua fregată şi de o pereche de avioane de vânătoare F-16'', a precizat Ministerul Apărării de la Atena. Acesta a dat asigurări că Grecia va ajuta Ciprul să ''facă faţă ameninţărilor şi acţiunilor ilegale de pe teritoriul său''.

Ministrul apărării grec Nikos Dendias a declarat că se va deplasa marţi în Cipru.

Şefa diplomaţiei britanice, Yvette Cooper, a anunţat luni că pista bazei aeriene britanice Akrotiri din Cipru a fost lovită de o dronă. "Este vorba de un atac cu dronă fără pilot, fiind vizată concret pista bazei de la periferia oraşului Limasol'', a spus Cooper.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis luni Ciprului sprijinul "colectiv, ferm şi fără echivoc" al instituţiei pe care o conduce, după atacul care a provocat "daune minore" bazei britanice de pe teritoriul cipriot.

Ciprul asigură, până la 30 iunie, preşedinţia prin rotaţie a Consiliului UE. 

