Turcia suspendă până vineri zborurile spre Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania
Turcia a decis să suspende până la 6 martie zborurile către Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania, a anunţat luni ministrul transporturilor turc, Abdulkadir Uraloglu, citat de Reuters.
"Zborurile către Iran, Irak, Siria, Liban și Iordania sunt suspendate până la data de 6 martie 2026, iar toate zborurile regulate planificate către Qatar, Kuweit, Bahrain și Emiratele Arabe Unite sunt anulate până la 3 martie 2026. De asemenea, Pegasus Airlines nu va opera zboruri către Iran până la 12 martie 2026" a adăugat Abdulkadir Uraloglu într-un mesaj postat pe platforma X.
Pe de altă parte, ministrul turc a menţionat că vor fi reluate zborurile din Turcia spre aeroporturile din oraşele saudite Riad, Jeddah şi Medina, precum şi spre Oman.
Un avion al companiei Turkish Airlines şi unul aparţinând Pegasus Airlines sunt ţinute la sol la Teheran, iar personalul celor două companii a fost adus în siguranţă în Turcia. Abdulkadir Uraloglu a precizat că personalul Turkish Airlines aflat în Qatar, Bahrein şi EAU nu este expus riscurilor.
