S-a sinucis candidatul cu cel mai slab scor la alegerile care l-au adus pe Putin la putere în anul 2000

Umar Djabrailov, un controversat om de afaceri rus care a candidat în martie 2000 la alegerile prezidenţiale care l-au adus pe Vladimir Putin la putere, s-a sinucis cu o armă de foc. Fostul senator de Cecenia avea 67 de ani şi a obţinut numai 0,1% din voturi la alegerile din martie 2000.

În vârstă de 67 de ani, Djabrailov a fost găsit grav rănit cu o plagă provocată de o împuşcătură la cap într-un hotel din centrul Moscovei şi dus de urgenţă la spital, unde a murit, relatează presa locală, citată de agenţiale EFE, potrivit Agerpres.

Fost senator de Cecenia, Umar Djabrailov a obţinut numai 0,1% din voturi la alegerile din martie 2000, cel mai slab rezultat. El mai încercase să se sinucidă şi în anul 2020, când şi-a tăiat venele.

În zilele anterioare sinuciderii el a postat mai multe videoclipuri pe conturile sale de socializare în care comenta recentele atacuri ale SUA şi Israelului împotriva Iranului, exprimându-şi îngrijorarea pentru turiştii ruşi din Orientul Mijlociu, în special din Emiratele Arabe Unite.

Djabrailov, exclus din Rusia Unită după un incident în 2017

Controversatul om de afaceri, care după alegerile din anul 2000 încerca să apară cu regularitate în public alături de celebrităţi naţionale ale momentului, precum şi cu politicieni şi oligarhi ruşi, a fost exclus din cel mai mare partid politic al ţării, Rusia Unită, după ce a tras mai multe focuri de armă în tavanul hotelului Four Seasons în 2017, faptă pentru care a fost amendat.

Umar Djabrailov a făcut avere după dezintegrarea Uniunii Sovietice, mai întâi cu un lanţ de benzinării în regiunea Moscovei, iar mai târziu prin afaceri imobiliare, deţinând mai multe hoteluri şi centre comerciale. El avea interdicţie de intrare în SUA, după ce unul dintre asociaţii săi americani, Paul Tatum, a fost împuşcat mortal după ce a raportat ameninţări cu moartea făcute de Djabrailov.

