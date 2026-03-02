Prețul gazelor în Europa a explodat cu 40%. Qatarul a oprit producția de gaz natural lichefiat

Prețul gazelor în Europa a explodat cu 40% după ce Qatarul a oprit luni producția de gaz natural lichefiat (GNL). Arabia Saudită și-a închis, de asemenea, cea mai mare rafinărie internă de petrol.

Preţurile de referinţă la Gaze în Europa, care deja înregistrau creşteri puternice luni dimieaţa, au explodat după ce compania energetică de stat din Qatar – QatarEnergy, a anunţat, în urma unui atac cu drone, că opreşte producţia de gaze lichefiate, scrie AFP, potrivit Agerpres.

În jurul orei 12:30 GMT, la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în creştere cu peste 39%, la 44,605 euro pentru un Megawatt-oră (MWh), după ce anterior au atins cel mai înalt nivel din martie 2025 până în prezent, 46,200 euro pentru un Megawatt-oră (MWh), ceea ce înseamnă un salt de 44,56% comparativ cu cotaţiile de vineri seara.

Acest salt a venit după ce compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunţat că a suspendat producţia de gaze naturale lichefiate în urma atacurilor iraniene asupra instalaţiilor de la două dintre principalele sale uzine de procesare a gazelor.

"Din cauza atacurilor împotriva instalaţiilor QatarEnergy situate în zonele industriale Ras Laffan şi Mesaieed, Qatar, QatarEnergy a încetat producţia de gaze naturale lichefiate (GNL) şi produse derivate", a transmis compania într-un comunicat.

Qatar a exportat 82,2 milioane de tone de gaze lichefiate în 2025

Anul trecut, Qatar a exportat 82,2 milioane de tone de gaze lichefiate. Livrările de gaze lichefiate din Qatar în Asia şi Europa trebuie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Până în prezent, cel puţin 11 nave care transportă gaze lichefiate ce merg spre sau dinspre Qatar şi-au întrerupt marşul pentru a evita Strâmtoarea Ormuz, arată datele de urmărire a navelor.

În cazul în care conflictul se prelungeşte şi perturbarea transporturilor maritime continuă, riscurile la adresa producţiei de gaze lichefiate vor creşte rapid, având în vedere că acest combustibil are nevoie de exporturi constante pentru trecerea sa prin instalaţii.

CE: Nu există îngrijorări imediate privind aprovizionarea pentru UE

Comisia Europeană a dat asigurări, luni, că deocamdată nu constată o ameninţare imediată pentru securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii Europene, în pofida escaladării evenimentelor din Orientul Mijlociu, scrie agenţia EFE.

"Analiza noastră arată că nu există o îngrijorare imediată privind securitatea aprovizionării pentru Uniunea Europeană", a declarat, într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt pentru Energie al Comisiei Europene, Anna-Kaisa Ikonen.

Executivul european a cerut statelor membre să transmită, în cursul zilei de luni, evaluările lor de risc Comisiei Europene, iar în următoarele 48 de ore Bruxelles-ul va convoca o reuniune a grupului de coordonare pentru petrol din cadrul CE pentru a analiza situația mai în detaliu.

Purtătorul de cuvânt a refuzat să facă vreun comentariu legat de impactul asupra prețurilor.

În ceea ce privește gazele, ea a semnalat că depozitele UE sunt pline în proporție de aproximativ 30%, respectiv în limitele stabilite pentru perioada de iarnă.

Ikonen a respins măsuri de urgență deoarece 'nu există deficit' și a semnalat că Executivul comunitar ar putea convoca, de asemenea, o reuniune a grupului de coordonare pentru gaze, dacă o vor solicita statele membre.

