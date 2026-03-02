Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 2 martie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 2 martie 2026.

de Cristi Ioniţă

la 02.03.2026 , 08:17
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 66.561 dolari sau 56.557 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 67.275 dolari sau 57.163 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 64.852 dolari sau 55.084 euro.

