Strategia economică a României va fi gata într-un an. Nicușor Dan anunță obiectivele majore

Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat principalele sale priorități pentru următorii ani: echilibrul politic în coaliție, consolidarea securității și definirea unei strategii economice care să vizeze energie, investiții și resurse minerale. Șeful statului a anunțat că strategia va fi gata în aproximativ un an și a vorbit despre obiective-cheie precum stabilizarea deficitului în 2026, extragerea gazului din Marea Neagră în 2027 și finalizarea autostrăzii Constanța - vestul Europei în 2028.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 22:01
"Prima este de a contribui și eu la echilibrul acestei coaliții", a explicat Nicușor Dan, luni seara, în timpul unui interviu acordat Antena 3 CNN.

A doua "este toată discuția care ține de securitate", inclusiv discuțiile despre finanțarea marilor proiecte și corelarea cu partenerii, a adăugat Nicușor Dan.

"A treia este de a defini o strategie economică... care se referă la energie, la investiții, strategia noastră pe resurse minerale, care sunt partenerii cum dezvoltăm inteligența artificială", a mai spus Dan adăugând că strategia va fi conturată în interval de un an.

Numirea șefilor serviciilor secrete rămâne pe agenda președintelui

De asemenea, pe agenda președintelui este numirea unor noi șefi la serviciile secrete.

"Este o discuție cu liderii partidelor, este o discuție serioasă și nu vreau să o deteriorez prin afirmații pe care le fac în spațiul public (...) Nu este principala problemă, este pe locurile trei, patru", a comentat Nicușor Dan.

Președintele a enumerat și principalele repere economice ale României în următorii ani.

"În 2026 în sfârșit vom stabiliza deficitul și vom adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. (...) În 2027 vom începe să extragem gaz din Marea Neagră (...) În 2028 vom termina autostrada care leagă Portul Constanța de vestul Europei", a precizat președintele Nicușor Dan.

Redactia Observator
