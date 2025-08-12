Subsidiara rusă Raiffeisen Bank a raportat un profit de 1,05 mld. de dolari, în ciuda presiunilor UE şi SUA

Subsidiara rusă a băncii austriece Raiffeisen Bank Internațional a raportat un avans anual de 17,8% a profitului pentru primul semestru din acest an, a transmis Reuters, citat de Agerpres.

Conform standardelor de contabilitate din Rusia, Raiffeisenbank a înregistrat în primele şase luni din acest an un profit de 83,9 miliarde de ruble (1,05 miliarde de dolari), în creştere de la 71,3 miliarde de ruble în urmă cu un an.

În condiţiile în care sancţiunile occidentale în urma conflictului din Ucraina au blocat accesul la sistemul global de plăţi SWIFT al majorităţii băncilor ruseşti, RBI, cel mai mare creditor occidental prezent în Rusia, profită de pe urma gestionării transferurilor internaţionale valoroase de başi şi a dobânzilor ridicate la depozite.

Raiffeisenbank, sub presiune din partea SUA şi UE

Grupul bancar austriac este sub presiune din partea SUA şi UE pentru a se retrage din Rusia.

În trimestrul doi din 2025, RBI a raportat pierderi, după o depreciere de 1,2 miliarde de euro în urma unui litigiu juridic în Rusia. Săptămâna trecută, un tribunal rus a ridicat măsura temporară care interzicea RBI vânzarea subsidiarei sale. RBI a precizat că a fost înlăturat doar un obstacol, în timp ce altele afectează procesul de vânzare, cum ar fi obţinerea aprobării din partea autorităţii de reglementare din Rusia.

Subsidiara rusă a grupul italian UniCredit a raportat un avans anual de 39% a profitului în primul semestru din acest an.

