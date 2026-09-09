Italia "a pus ochii" pe bănci, în căutare de bani pentru bugetul pe 2027

Băncile italiene ar trebui să contribuie cu până la 3 miliarde de euro pentru a ajuta Guvernul să finanțeze reducerile de taxe și creșterile de cheltuieli publice în bugetul pe 2027, a informat, printr-un comunicat, Partidul Ligii (extremă dreaptă) din coaliția aflată la guvernare.

"O taxă pe profit de 5% ar putea genera între 2 și 3 miliarde de euro în fonduri care să fie alocate sprijinirii familiilor și companiilor, dar și pentru consolidarea măsurilor de securitate", se arată în comunicatul emis în marja unei conferințe privind prioritățile bugetului pe 2027, care va fi prezentat luna viitoare.

Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, membru important al Partidului Ligii, a justificat taxarea mai ridicată a băncilor spunând că sectorul a beneficiat de pe urma concurenței reduse, scrie Reuters.

"Există concurență în rândul lor? Sau antreprenorii nu mai pot obține oferte competitive pentru împrumuturi?", s-a întrebat retoric oficialul italian. Acesta a adăugat: "Cât durează și cât costă ca un pensionar să-și transfere contul de la o bancă la alta? Dacă sunt introduse unele elemente de concurență, vom vedea schimbări sistemice".

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În mod repetat, Giorgetti a afirmat că, în ultimii ani, profiturile semnificative ale băncilor au fost determinate de majorarea dobânzilor de către BCE și garanțiile de stat asupra împrumuturilor emise de precedentele guverne, în contextul pandemiei.

Propunerea de a obține numerar de la sectorul financiar nu este acceptată de unul din aliații din coaliția aflată la guvernare - Forza Italia - condus de ministrul de Externe Antonio Tajani, ceea ce a dus la tensiuni în Guvernul premierului Giorgia Meloni.

Tajani, care este și vicepremier al Italiei, a sugerat luna aceasta că băncile și companiile din energie ar trebui să fie pregătite să își plătească anticipat impozitele, pentru a ajuta la consolidarea finanțelor publice fără o creștere oficială a taxelor.

El a afirmat că sprijinul suplimentar ar putea ajuta la finanțarea bugetului pe anul viitor, precum și a oricăror măsuri suplimentare de protejare a gospodăriilor de prețurile ridicate la energie.

Orice politică ar trebui să fie modelată după acordul încheiat anul trecut de autoritățile italiene cu băncile și firmele de asigurări pentru a avansa plățile impozitelor către stat, a declarat Tajani reporterilor, în marja forumului de afaceri Ambrosetti, organizat la Cernobbio.

Italia, a treia economie a zonei euro, a inclus deja în bugetul pe 2026 majorări de impozite care vizează băncile, companiile de asigurări și tranzacțiile pe piață, obținând până la 6 miliarde de euro. Profitabilitatea băncilor italiene a crescut vertiginos în ultimii ani, după ce Banca Centrală Europeană a pus capăt unei lungi perioade de dobânzi negative.