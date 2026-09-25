Un lanţ de magazine, prezent și în România, închide mai multe unităţi. Gigantul suedez îşi schimbă strategia

H&M își schimbă strategia la nivel global și va închide mai multe magazine. Retailerul suedez pregătește aproximativ 170 de închideri în 2026, în timp ce planul prevede doar 90 de magazine noi. Compania spune însă că România nu este vizată de închideri sau deschideri noi. În schimb, două magazine vor fi renovate în această toamnă.

H&M își reorganizează rețeaua de magazine la nivel mondial și pune mai mult accent pe modernizarea spațiilor existente și pe vânzările online. Compania are în plan să deschidă aproximativ 90 de magazine în 2026, dar să închidă în jur de 170.

În România, strategia este diferită

H&M nu are în plan, momentan, nici să deschidă, nici să închidă magazine. Compania are 53 de magazine în 28 de orașe, dintre care 12 sunt în București.

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În schimb, retailerul continuă să investească în magazinele pe care le are deja. Două dintre magazinele H&M din România vor fi renovate în această toamnă, pentru a le aduce la un format mai modern.

„În acest moment, nu avem planificate deschideri de noi magazine, însă continuăm să investim în modernizarea rețelei existente”, au transmis reprezentanții H&M pentru Economica.

La nivel global, compania spune că magazinele fizice și vânzările online rămân principalele zone în care investește în 2026. Magazinele sunt modernizate prin schimbări de amenajare, prezentare și tehnologie.

H&M continuă, în același timp, să intre pe piețe noi. În al treilea trimestru din 2026, compania a deschis primele două magazine din Paraguay. În trimestrul al patrulea, H&M urmează să intre în Malta și Azerbaidjan, iar în 2027 va ajunge și în Argentina, printr-un partener local.