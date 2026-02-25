Atenţie! Cad bucăţi din pasajul Mihai Bravu din Capitală. O tânără a atras atenţia unei echipe Observator, după ce a fost la un pas să ajungă la spital. O bucată de beton din balustrada podului s-a desprins şi a căzut la câţiva centimetri de ea. Podul are nevoie de reparaţii, dar încă nu este pe lista celor mai periculoase pasaje din oraş. Alte trei sunt în risc de colaps, dar consolidarea lor ar putea să înceapă abia la toamnă.

"Bucata asta de beton mi-a căzut fix din partea aceea, aproape în cap", explică Ştefania.

Ştefania era în drum spre birou, când bucata de beton s-a desprins din Podul Mihai Bravu şi a căzut de la 10 metri înălţime, razant pe lângă capul ei.

S-a întâmplat fix sub pod, la o trece de pietoni situată lângă staţia de tramvai, o zonă tranzitată de sute de oameni zilnic.

Articolul continuă după reclamă

"Zilnic trec foarte mulţi pietoni pe acolo. Mi se pare un risc destul de mare pentru oricine. Este şi o grădiniţă acolo. Zilnic trec părinţi cu copii, oameni în vârstă, mi se pare tragic dacă se mai desprind şi altele", explică Ştefania.

Podul inaugurat în 2014, a fost recepţionat abia anul trecut şi preluat de Primăria Capitalei. Anul acesta va fi expertizat tehnic pentru a vedea ce reparaţii se impun.

Cu teamă circulă şi şoferii în alte trei pasaje din Capitală care au devenit pericol public neanunţat. Pasajul Lujerului spre exemplu, este în clasa 5 din 5 de risc seismic. Asta înseamnă că se poate prăbuşi complet în cazul unui cutremur. Şoferii spun că zilnic se deprind bucăţi de beton din plafon.

Chiar dacă prin pasajul Lujerului trec zilnic peste 20.000 de maşini dar şi tramvaiele liniei 41, până acum Primăria Capitalei nu a instituit nicio restricţie de viteză sau de tonaj cu excepţia Societăţii de Transport Bucureşti care le-a impus vatmanilor să circule pe aici cu o viteză de cel mult 20 de km/h.

Podul Băneasa este în aceeaşi situaţie, cu probleme mari la structura de rezistenţă. La fel şi Pasajul Obor unde infiltraţiile au distrus pereţii podului şi au măcinat betonul.

Odată începute lucrările aici la pasajul Obor şantierul se va desfăşura în etape iar traficul va fi restricţionat pe câte un sens astfel încât pasajul să nu fie complet blocat.

Peste 650 de milioane de lei este suma necesară pentru reparaţii capitale la pasajele Lujerului, Obor şi la podul Băneasa. Cel mai mult va costa pasajul Lujerului, aproape 400 de milioane de lei.

Pe lângă aceste 3 obiective de infrastructură, alte 15 poduri şi pasaje din Bucureşti au gradul 4 de risc, adică au nevoie urgent de reparaţii.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰