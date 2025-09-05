Tesla îi va da 1.000 de miliarde de $ lui Elon Musk. Ce trebuie să facă pentru a primi banii

Elon Musk, deja cel mai bogat om din lume, ar putea deveni primul trilionar, adică cu o avere de minimum 1.000 de miliarde de dolari, după ce consiliul de administrație al Tesla a dezvăluit un nou pachet salarial masiv, relatează CNN.

Pachetul propus, unul dintre cele mai mari din istorie dacă va fi aprobat, se întinde pe o perioadă de 10 ani şi îi va acorda acțiuni Tesla în plus dacă va reuși să crească compania cu mult peste valoarea sa actuală, până la o capitalizare bursieră nemaiatinsă de nicio altă companie. Şi precedentul pachet salarial al lui Musk, care i-a crescut semnificativ averea, a inclus planuri de creștere considerate la început nerealiste, dar pe care Tesla a reușit să le atingă cu ușurință, aminteşte CNN.

Pachetul scoate în evidenţă încrederea pe care o are Tesla în capacitatea lui Musk de a transforma compania dintr-un producător de automobile într-o mare putere tehnologică, scrie şi Reuters.

Noul plan ar putea să-i aducă lui Musk alte 423,7 milioane de acțiuni Tesla, evaluate la 143,5 miliarde de dolari la valoarea actuală. Musk ar primi aceste acțiuni doar dacă valoarea Tesla ar crește semnificativ în anii următori. Capitalizarea de piață ar trebui să ajungă la 8,5 trilioane de dolari pentru ca Musk să obțină toate acțiunile, mult peste nivelul actual de 1,1 trilioane și aproape dublu faţă de valoarea Nvidia, cea mai valoroasă companie din prezent.

Documentul depus de Tesla pentru acționari include și o propunere ca să cumpere o participație la xAI, compania de inteligență artificială deținută de Musk. Aceasta ar putea contribui la consolidarea imperiului său de afaceri. Recent, xAI a achiziționat platforma X (fostul Twitter), cumpărată inițial de Musk în 2022 pentru 44 de miliarde de dolari, din fonduri proprii. Tesla nu a luat o poziție pro sau contra acestei propuneri, care nu precizează nici dimensiunea participației, nici prețul.

Musk deține în prezent 410 milioane de acțiuni Tesla, evaluate la 139 de miliarde de dolari. Această participație, împreună cu cele de la xAI, SpaceX și alte companii fondate și conduse de el, l-au făcut cel mai bogat om de pe planetă, cu o avere estimată la 378 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.

Musk are deja dreptul de a cumpăra acțiuni Tesla la un preț preferenţial pentru încă 304 milioane de acțiuni, însă un judecător din Delaware a anulat de două ori pachetul salarial din 2018 care îi acorda aceste opțiuni, considerându-l ilegal, în ciuda faptului că acesta a fost aprobat covârșitor de către acționari. Compania a încercat din nou să-i acorde aceste opțiuni anul acesta. Acest lucru ar face ca Musk să dețină, în total, 18% din acțiunile Tesla.

Preţul acestora aproape că s-a dublat după alegerile din noiembrie 2024, atingând un record, investitorii mizând pe legăturile strânse ale lui Musk cu președintele Donald Trump. Însă, din cauza protestelor la adresa Tesla, al scăderii vânzărilor și al reducerii profiturilor, cauzate de alianţa lui Musk cu Donald Trump, urmată de ruptură între cei doi, acțiunile și-au pierdut câștigurile. Deși s-au redresat parțial, rămân cu 26% sub vârful din decembrie.

Pentru Tesla este important să-l menţină pe Musk concentrat asupra companiei

Cu toate acestea, Musk și susținătorii săi de pe Wall Street insistă că Tesla este bine poziționată pentru a crește și mai mult. El continuă să mizeze pe profituri uriașe din planurile sale pentru mașini autonome, inclusiv o rețea de robotaxiuri. Acestea ar transporta pasageri și ar permite proprietarilor Tesla să-și închirieze mașinile pentru curse autonome atunci când nu le folosesc. Musk a promis și o linie de roboți umanoizi, despre care susține că ar putea aduce mai multe venituri decât vânzările de mașini.

"Este un pachet salarial uriaș, dar Tesla are nevoie să-și păstreze cel mai important atu, pe Musk în funcția de CEO", a declarat pentru CNN analistul Dan Ives de la Wedbush Securities, unul dintre cei mai optimiști susținători Tesla de pe Wall Street. "În această eră a inteligenței artificiale, Musk va conduce următoarea etapă de creștere. Consiliul a avut în față o decizie de 1 trilion de dolari și a luat hotărârea corectă", a mai spus el.

Documentul depus de boardul Tesla a subliniat importanța de a-l menține pe Musk concentrat asupra companiei. Pe lângă numeroasele sale afaceri, el rămâne activ și în politică, în ciuda rupturii cu președintele Trump. Musk și-a anunțat planurile de a înființa un al treilea partid politic.

În același document, Tesla a avertizat că este nevoie să-l motiveze pe Musk să-și concentreze atenția pe dezvoltarea companiei. Se menționează că, în timpul negocierilor privind pachetul salarial, "Musk a ridicat și posibilitatea de a urmări alte interese care i-ar putea oferi o influență mai mare, dacă nu ar primi astfel de garanții".

