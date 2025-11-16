Antena Meniu Search
Toamna se numără ofertele. Cât costă un sejur de 5 nopți la Mamaia dacă îl cumperi acum cu 65% reducere

Suntem la mijloc de noiembrie, însă mulți români visează deja la următoarea vacanță de vară, ba chiar plătesc cu luni înainte pentru a-și asigura un loc. Mai ales că în această perioadă au parte și de reduceri care ajung până la 65%. 

de Andreea Filip

la 16.11.2025 , 13:57

Este ultimul weekend în care agențiile de turism vin cu reduceri de 65% pentru vacanțele pe care vi le puteți cumpăra pentru luna iunie. Sunt reduceri de Black Friday.

Concret, în stațiunea Eforie Nord, pentru un sejur de 5 nopți, două persoane, sejurul costă 452 lei. Iar în stațiunea Mamaia, la fel un sejur de 5 nopți, însă vorbim despre unități de cazare cu servicii all-inclusive, unde aveți toate mesele, gustările, dar și alte activități, inclusiv activități pentru copii. Un astfel de sejur, acum, cu 65% reducere, costă 2525 lei.

Sunt hoteluri care oferă în jur de 30% reducere pentru vacanțele din plin sezon estival, dacă le cumpărați acum. Însă poate e cineva care își dorește să ajungă zilele acestea la mare. Sunt hoteluri deschise tot timpul anului. Tarifele sunt între 200 și 380 lei. Sunt și oferte pentru două nopți, vineri și sâmbăta. A treia noapte, duminică, este gratis. La fel și copiii sub 12 ani au gratuitate.

Poate că astăzi nu avem parte de soare, dar săptămâna viitoare meteorologii spun că vom avea parte de temperaturi de 16 - 18 grade Celsius și soare.

Andreea Filip
