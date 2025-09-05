Trei români, prinşi cu venituri nedeclarate de 337 de milioane de lei, în Cluj. Cât au de plată la ANAF

ANAF a înregistrat un record în trimestrul al doilea în ce privește controlul persoanelor fizice cu averi mari, după ce a verificat și descoperit, în județul Cluj-Napoca, persoane cu venituri și de peste 100 de milioane de lei pentru care nu au fost plătite taxele aferente, relatează profit.ro.

Cel mai șocant caz, potrivit datelor analizate de Profit.ro, este cel al unui clujean la care ANAF a identificat, în urma controlului, venituri de 172 milioane lei.

Doar la trei persoane din Cluj, ANAF a găsit venituri totale nedeclarate de 337 milioane lei și le-a stabilit acum de plată 93 de milioane de lei, conform profit.ro.

Pentru comparație, în primul trimestru al anului, cel mai mare caz găsit a fost cel al unui bucureștean din sectorul 4, cu venituri nedeclarate de 7,5 milioane de lei.

Veniturile constatate suplimentar la controale s-au situat la 398 milioane lei (337 miloane lei fiind doar cele trei cazuri de la Cluj), față de 81,5 milioane lei în primele trei luni din an.

În contextul măsurilor de austeritate adoptate de guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar, ANAF a fost criticată că este o instituție politizată, care nu a controlat, timp de mulți ani, firmele cu datorii mari.

România are cel mai mic grad de colectare a taxelor din Uniunea Europeană, sub 28% din PIB, și înregistrează cel mai mare deficit de încasare a TVA-ului, care depășește 30%.

În replică, ANAF susține că a încheiat anul 2024 cu încasări record la bugetul de stat, în valoare de 459,9 miliarde de lei în venituri bugetare nete.

Comparativ cu anul 2023, această sumă reprezintă o creștere nominală de 18,9%, adică un plus de 73 de miliarde de lei în termeni absoluți.

