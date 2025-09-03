Fraudă uriaşă descoperită de DNA şi ANAF. Unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa de autoturisme second-hand din România este acuzat că a prejudiciat statul cu 18 milioane de euro. Maşinile de lux ar fi fost vândute succesiv fără plata TVA. Procurorii au percheziţionat astăzi sediile firmei, dar şi Administraţia Finanţelor Publice din Iaşi, unde patronul firmei şi-a mutat recent sediul social. Aici, spun surse Observator, omul de afaceri ar fi beneficiat de complicitatea a doi inspectori ANAF.

Gigel Brăcaci este omul de afaceri bănuit de procurori că în ultimii patru ani a vândut mii de maşini de lux fără să plătească TVA. Cel puţin 3000 de autoturisme ar fi parte din schemă. Compania lui Brăcaci e printre cei mai importanţi operatori de leasing auto din ţară.

Mai multe echipaje de la Jandarmerie, echipaje de intervenţie şi procurori DNA sunt acum la societatea din Galaţi care se ocupă cu vânzarea de automobile rulate. Sunt percheziţii în desfăşurare, iar prejudiciul este unul imens.

18 milioane de euro ar fi ascuns bărbatul de ochii statului, printr-un mecanism menit să piardă urma tranzacţiilor. Acesta ar fi controlat, fie legal, fie prin interpuşi, mai multe firme care importau maşini rulate din Uniunea Europeană. Autoturismele erau apoi vândute de la o firmă la alta, însă plata taxei pe valoare adăugată revenea unei singure companii. Când se apropia momentul ca banii să fie viraţi statului, firma respectivă intra în insolvenţă, iar toate plăţile se sistau.

Articolul continuă după reclamă

46 de sedii ale companiei, din 9 judeţe, au fost verificate azi

Procurorii DNA împreună cu ofiţerii de la anti-fraudă au făcut percheziţii la showroomul din Otopeni, al companiei care se ocupă de vânzarea maşinilor de lux. Anchetatorii au ridicat mai multe documente ce fac obiectul dosarului de evaziune fiscală.

Alte percheziţii au avut loc la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice din Iaşi, oraş în care Brăcaci a mutat recent sediul social al unei firme pe care o radiase în 2018.

Omul de afaceri de 54 de ani este unul dintre cei mai respectaţi din ţară, în domeniul vânzărilor de maşini rulate. Şi-a înfiinţat compania în 2015 şi raportează o cirfră de afaceri de peste 16 milioane de euro pe an. După ce a asistat la percheziţiile din Galaţi, Brăcaci a fost adus la Bucureşti, pentru audieri.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰