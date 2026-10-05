Tricolorul a devenit cea mai bună reclamă de pe raft. Magazinele și producătorii îl pun pe tot mai multe ambalaje, pentru că știu că multi clienţi preferă produsele românești. Legea spune însă clar: steagul poate apărea doar pe alimentele făcute din materie primă românească. Pe raft, însă, realitatea e alta. Iar autorităţile, în loc să verifice și să sancționeze abaterile, îi îndeamnă pe cumpărători să facă sesizări.

Tricolorul vinde, iar asta o arată şi cifrele. Peste 70% dintre români spun că preferă să cumpere produse românești, chiar dacă sunt mai scumpe. Numai că, unele etichete sunt înşelătoare. Asta se întâmplă şi în cazul lactatelor, brânzeturilor, conservelor sau produselor de panificaţie.

Mădălina Chiţac, reporter Observator: Pe ambalaj apare denumirea produs în România sau chiar regăsim tricolorul. Dacă ne uităm pe spatele produsului, la lista de ingrediente, aflăm că aceşti crenvurşti au fost produşi cu carne de pui din UE sau acest salam e făcut din carne de porc, fără să fie specificată ţara de provenienţă a cărnii.

"Sunt şi produse la care...doar dacă ai aruncat un tricolor pe eticheta produsului...gata, e românesc. Dar el nu are poate nimic românesc, poate doar eticheta e printată la noi", spune Ionuţ Grama, producător.

Articolul continuă după reclamă

"Legea stabileşte foarte clar ce înseamnă produsul agroalimentar românesc. Un produs care este obţinut pe teritoriul ţării noastre, din materie primă de bază, provenită în proporţie de sută la sută din ferme din România. Şi are incripţionat pe etichetă drapelul României", spune Csaba Lajos Békési, preşedintele ANPC.

Adică nu ar trebui să foloseşti tricolorul dacă aduci ingrediente din import. În această băcănie, aproape toate preparatele sunt sută la sută româneşti.

"Vinete origine Români, ardei kapia tot România. Ceapă, roşii, piper, foi de dafin. Piperul şi dafinul nu sunt de la noi. Dar ingredientele principale provin din Matca, jud Galaţi. Uleiul de floarea soarelui e produs exclusiv din floarea soarelui, din judeţul Vrancea", spune Ionuţ Grama, producător

Toţi retailerii au înţeles deja că "românesc" vinde şi mizează pe asta.

"87% din producători sunt înregistraţi în România. Reuşim să păstrăm valoare adăugată în România", spune Daniel Costache, director achiziţii retailer.

"Parteneri locali. Doar în panificaţie avem 600 de parteneri locali", spune Simona Gorgan, director de achiziţii în cadrul unui lanţ de magazine.