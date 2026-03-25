Preţul tot mai mare la carburanţi îi obligă pe şoferi să regândească fiecare drum. Pentru mulţi, maşina e un lux pe care nu şi-l mai permit. Ca să-şi permită libertatea pe patru roţi, unii reduc kilometrii, alții schimbă obiceiurile de condus. Soluțiile simple pot scădea consumul chiar și cu 20%.

Prețurile de la pompă îi mulţi şoferi să alimenteze "cu porţia". Fiecare scumpire, chiar şi de câțiva bani pe litru, se simte imediat. Cine depinde de masină, a găsit însă metode de supraviețuire. Cel mai simplu este să comparăm preţurile înainte să alimentăm. La această benzinărie, litrul de motorină costă 10.17 bani. Însă daca verific pe aplicatie, vad ca sunt variante mai ieftine in apropiere. La cateva minute distanta, gasesc o statie mai ieftină, unde litrul de motorină este 9,90 lei. Diferența pare mică la pompă, însă la un plin poate însemna 20 de lei economisiți.

Stilul de condus dictează economia la rezervor

Şi stilul de condus dictează economia la rezervor. "Schimbarea treptelor de viteza in turatii cat mai joase intre 1.500-2.500. Un lucru important presiunea in pneuri, conteaza foarte mult. O presiune scazuta, neadecvata impedica rularea", a declarat Bogdan Mane, instructor auto. Până şi bagajele grele din maşină cântăresc pe bon. Economisim la carburant şi dacă nu mai mergem singuri. De exemplu, atunci când plecăm spre serviciu, luăm cu noi un coleg și împărțim bonul de la pompă. La drum lung, pe autostrada, reducem consumul şi dacă scădem viteza cu 20-30 de kilometri. O maşina cu un motor diesel de 2.000 de centimetri cubi ar putea economisi în felul acesta până la un litru şi jumătate de combustibil.

"Aerul conditionat trebuie sa fie undeva 5-7 grade mai jos decat temperatura de afara. Este recomandat sa activam sistemul de recirculare a aerului pentru ca ajuta foarte mult la consum", a declarat Bogdan Mane, instructor auto. Chiar și felul în care alimentăm face diferența: rezervorul nu trebuie lăsat pe roșu. Ideal este să o facem când mai avem un sfert de combustibil.

