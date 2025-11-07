Donald Trump dă încă o lovitură Rusiei. Blochează vânzarea afacerilor Lukoil din Europa, inclusiv de la noi din ţară, unde are sute de benzinării şi o rafinărie. Trezoreria Statelor Unite acuză compania elveţiană care voia să cumpere gigantul rus că este, de fapt, o marionetă a Kremlinului.

Gigantul rus Lukoil este nevoit să îşi vândă afacerile din Europa din cauza sancţiunilor americane. Compania Gunvor din Elveţia a retras, însă, oferta de 22 de miliarde de dolari, după ce Administraţia Trump a acuzat-o că este un paravan în spatele căruia se află tot Rusia.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În România, Lukoil are afaceri pe trei paliere: rafinăria Petrotel Ploiești - care asigură un sfert din capacitatea de rafinare a ţării, o rețea de benzinării, plus licențe pentru explorarea petrolului și gazelor din Marea Neagră.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acţionarul majoritar al societăţii elveţiene a avertizat - blocarea tranzacţiei ar putea provoca o criză de carburanţi în ţările unde are afaceri Lukoil.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ministerul Energiei analizează intenția Lukoil de a-și vinde afacerea din România. Când va fi anunțat oficial cumpărătorul, autoritățile vor verifica dacă tranzacția pune în pericol securitatea națională.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Valoarea activelor Lukoil din străinătate este de 10 miliarde de dolari, dar din cauza sancțiunilor americane, ele ar putea fi vândute cu până la 70% mai ieftin.

Lucia Cujbă Like În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români? ➜

Întrebarea zilei Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰