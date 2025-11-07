Video Trump blochează vânzarea afacerilor Lukoil în Europa, pentru 22 de miliarde de dolari
Donald Trump dă încă o lovitură Rusiei. Blochează vânzarea afacerilor Lukoil din Europa, inclusiv de la noi din ţară, unde are sute de benzinării şi o rafinărie. Trezoreria Statelor Unite acuză compania elveţiană care voia să cumpere gigantul rus că este, de fapt, o marionetă a Kremlinului.
Gigantul rus Lukoil este nevoit să îşi vândă afacerile din Europa din cauza sancţiunilor americane. Compania Gunvor din Elveţia a retras, însă, oferta de 22 de miliarde de dolari, după ce Administraţia Trump a acuzat-o că este un paravan în spatele căruia se află tot Rusia.
În România, Lukoil are afaceri pe trei paliere: rafinăria Petrotel Ploiești - care asigură un sfert din capacitatea de rafinare a ţării, o rețea de benzinării, plus licențe pentru explorarea petrolului și gazelor din Marea Neagră.
Acţionarul majoritar al societăţii elveţiene a avertizat - blocarea tranzacţiei ar putea provoca o criză de carburanţi în ţările unde are afaceri Lukoil.
Ministerul Energiei analizează intenția Lukoil de a-și vinde afacerea din România. Când va fi anunțat oficial cumpărătorul, autoritățile vor verifica dacă tranzacția pune în pericol securitatea națională.
Valoarea activelor Lukoil din străinătate este de 10 miliarde de dolari, dar din cauza sancțiunilor americane, ele ar putea fi vândute cu până la 70% mai ieftin.
