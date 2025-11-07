Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Trump blochează vânzarea afacerilor Lukoil în Europa, pentru 22 de miliarde de dolari

Donald Trump dă încă o lovitură Rusiei. Blochează vânzarea afacerilor Lukoil din Europa, inclusiv de la noi din ţară, unde are sute de benzinării şi o rafinărie. Trezoreria Statelor Unite acuză compania elveţiană care voia să cumpere gigantul rus că este, de fapt, o marionetă a Kremlinului.

de Lucia Cujbă

la 07.11.2025 , 20:29

Gigantul rus Lukoil este nevoit să îşi vândă afacerile din Europa din cauza sancţiunilor americane. Compania Gunvor din Elveţia a retras, însă, oferta de 22 de miliarde de dolari, după ce Administraţia Trump a acuzat-o că este un paravan în spatele căruia se află tot Rusia.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În România, Lukoil are afaceri pe trei paliere: rafinăria Petrotel Ploiești - care asigură un sfert din capacitatea de rafinare a ţării, o rețea de benzinării, plus licențe pentru explorarea petrolului și gazelor din Marea Neagră.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acţionarul majoritar al societăţii elveţiene a avertizat - blocarea tranzacţiei ar putea provoca o criză de carburanţi în ţările unde are afaceri Lukoil.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ministerul Energiei analizează intenția Lukoil de a-și vinde afacerea din România. Când va fi anunțat oficial cumpărătorul, autoritățile vor verifica dacă tranzacția pune în pericol securitatea națională.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Valoarea activelor Lukoil din străinătate este de 10 miliarde de dolari, dar din cauza sancțiunilor americane, ele ar putea fi vândute cu până la 70% mai ieftin.

Lucia Cujbă
Lucia Cujbă Like

În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români?

lukoil donald trump statele unite kremlin rusia active
Înapoi la Homepage
Dieta incredibilă pe care o ţine femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în formă
Dieta incredibilă pe care o ţine femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în formă
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania, datorii de 4 miliarde de lei
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania, datorii de 4 miliarde de lei
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte?
Observator » Ştiri economice » Trump blochează vânzarea afacerilor Lukoil în Europa, pentru 22 de miliarde de dolari