Antena Meniu Search
x

Curs valutar

UE a importat gaze lichefiate ruseşti în valoare de peste 4 miliarde € în primul semestru

UE a importat, în primele şase luni ale acestui an, gaze lichefiate din Rusia cu o valoare de 4,48 miliarde euro, în creştere de la o valoare de 3,47 miliarde euro în primul semestru al anului trecut, conform cifrelor publicate luni de Eurostat.

de Redactia Observator

la 18.08.2025 , 14:19
UE a importat gaze lichefiate ruseşti în valoare de peste 4 miliarde € în primul semestru Imagine ilustrativă - Shutterstock

Per total, blocul comunitar a importat gaze lichefiate cu o valoare totală de aproximativ 26,9 miliarde euro în primul semestru. Cele mai multe gaze lichefiate, cu o valoare de aproximativ 13,7 miliarde euro, au fost importate din SUA.

În întregul an 2024, SUA au fost responsabile pentru aproape 45% din importurile totale de gaze lichefiate ale UE, ceea ce înseamnă că SUA au fost cel mai mare furnizor de gaze lichefiate al blocului comunitar, a raportat Comisia Europeană, potrivit Agerpres.

Spre deosebire de petrolul şi cărbunele rusesc, UE nu a impus până acum sancţiuni pentru gazele naturale ruseşti, din cauza dependenţei crescute a anumitor state membre. Gazele lichefiate livrate cu ajutorul navelor şi gazele naturale livrate prin conducte, inclusiv via TurkStream, continuă să ajungă în blocul comunitar.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ue rusia petrol rusesc razboi rusia ucraina
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani?
Observator » Ştiri economice » UE a importat gaze lichefiate ruseşti în valoare de peste 4 miliarde € în primul semestru