UE pregătește restricții pentru mașinile hibride din China după ce importurile au explodat

UE pregătește frânarea importurilor de mașini hibride din China, după ce producătorii auto chinezi au ajuns la o cotă record pe piața europeană, susținuți de cererea pentru acest tip de vehicule.

Comisia Europeană pregătește măsuri de salvgardare după creșterea puternică a vânzărilor de mașini hibride fabricate în China pe piața europeană, relatează Bloomberg, citând surse.

Măsurile de salvgardare permit Bruxellesului să restricționeze importurile de produse dintr-un anumit sector atunci când acestea cresc brusc. Una dintre variantele luate în calcul este introducerea unor plafoane de import. Concret, la importurile care depășesc o anumită cantitate se aplică o taxă mai mare

Deocamdată nu sunt clare cotele, nivelul tarifelor sau când ar urma să fie impuse. Însă, spun sursele citate, ele ar urma să fie temporare.

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La sfârșitul acestei săptămâni, comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, va călători la Beijing pentru discuții cu ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao. O decizie finală ar putea fi influențată de rezultatele acestor discuții.

Comisia intenționează să folosească regulile pentru hibride ca pe un test. Asta înseamnă că, dacă măsurile se vor dovedi eficiente, le-ar putea extinde și la alte sectoare în care blocul comunitar constată dezechilibre comerciale.

Este un semn clar că UE pregătește instrumente pentru restricționarea importurilor, după ce a încercat să obțină limitări voluntare ale exporturilor din partea Chinei.

China nu vrea să-și limiteze voluntar exporturile de mașini către UE

Financial Times a relatat la mijlocul lunii trecute că UE își dorea ca Beijingul să limiteze voluntar exporturile de hibride către blocul comunitar, în caz contrar va impune tarife mai mari.

Ministerul chinez al Comerțului a răspuns pe 18 septembrie că așa-numitele restricții voluntare la export încalcă grav regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și contravin principiilor pieței și concurenței loiale.

O eventuală soluție între China și UE trebuie să echilibreze interesele celor două părți, să respecte regulile OMC, legislațiile interne și să țină cont pe deplin de interesele industriilor din cele două ţări, a transmis ministerul la acel moment.

De ce sunt hibridele un nou punct sensibil în disputa comercială China-UE

Masinile hibride au devenit un nou punct sensibil în disputa comercială dintre China și UE din sectorul auto. În urmă cu 2 ani, UE a impus, pentru o perioadă de cinci ani, taxe suplimentare pentru maşinile full electrice fabricate în China, însă hibridele nu erau incluse.

Taxele stabilite la acel moment variau între 7,8% și 35,3%. Împreună cu tariful standard de import de 10% deja existent, pragul total maxim ajungea la 45,3%.

Importurile de hibride din China au crescut de la 3.800 de unități în octombrie 2024 la 50.000 în iulie 2026, în timp ce prețul mediu al acestor mașini a scăzut, potrivit unui raport Financial Times din septembrie.

Mărcile auto chinezești controlează o cotă record din piața europeană

Mărcile chinezești au atins în august o cotă record de aproape 12% din piața europeană a mașinilor noi. Practic, aproximativ una din trei mașini hibride plug-in vândute în Europa era chinezească, potrivit Bloomberg.

Eventualele restricții din sectorul auto fac parte dintr-un efort mai amplu al UE de a reechilibra relațiile comerciale cu China. Deficitul comercial al blocului comunitar în relația cu China depășește 1 miliard de euro pe zi.

Liderii UE vor discuta la jumătatea lunii octombrie despre relațiile comerciale cu China și despre posibile noi instrumente. Comisia intenționează să prezinte până la sfârșitul anului o serie de măsuri pentru reducerea dezechilibrelor comerciale și diversificarea lanțurilor de aprovizionare ale blocului comunitar.