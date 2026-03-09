Un bebeluş născut prematur a murit într-o localitate din Iaşi pentru că ambulanţa nu a putut ajunge la el. Salvatorii mai aveau doar doi kilometri, când autospeciala a rămas împotmolită în noroi, pe un drum judeţean care n-a fost asfaltat niciodată. Culmea, în urmă cu două săptămâni, un bărbat din aceeaşi localitate a avut aceeaşi soartă. Şi atunci, Salvarea s-a blocat pe acelaşi traseu. Drumul este în grija celor de la Consiliul Judeţean, însă autorităţile se plâng, evident, de lipsă de bani.

"Copilul era viu. A mai trăit copilul cam un sfert de oră. Era pe pieptul ei pus, ne-a explicat de la salvare cum să fac și așa am făcut. Dacă ajungea la timp cu incubatorul era salvat copilul", spune Lăcrămioara Pal, mama femeii.

Mama Anei Maria a fost cea care a cerut ajutor la 112 când, aproape de 1 noaptea, tânăra de 19 ani a intrat în travaliu. Cu doi kilometri înainte de casa gravidei, autospeciala a rămas, însă, blocată în noroi. A doua şi a treia salvare au pornit pe o rută ocolitoare, dar au ajuns şi ele prea târziu pentru bebeluşul născut prematur.

"Dacă ar fi fost drumul bun, când s-a trimis prima ambulanță, ajungea în mai puțin de 30 de minute. Prematurul are nevoie de condiții deosebite de a fi preluat imediat de o echipă medicală, chiar pluridisciplinară, cu incubator. El are altfel, cum să vă spun, punctele vitale ale vieții, nu e ca un copil născut la termen. Închipuiți-vă, nici mașina de pompieri nu o să ajungă", explică Nicolai Pralea, purtătorul de cuvânt SAJ Iași.

Articolul continuă după reclamă

Pe mai multe zone din drum s-au creat adevărate cratere

Denivelările au ajuns să aibă și 25-30 cm pe aici nu mai poate înainta decât tractorul. Este a două oară în mai puţin de două săptămâni când o ambulanţă nu ajunge la un pacient din zonă din cauza aceluiaşi drum neasfaltat. În februarie, autospeciala a rămas împotmolită în noroi şi a fost scoasă doar cu ajutorul unui tractor trimis de primărie. Bărbatul de 53 de ani, la care fusese chemată, murise deja.

"Nu îți poți imagina că se poate întâmpla în 2026 o asemenea situație. Am făcut rapoarte și de 7-8 ori pe an, răspunsurile s-au finalizat prin acele ordine. Ultimul răspuns e că acest drum e depus la CNI, au întocmit proiectul. De un an se necăjesc să obțină aviz pentru cele 2 poduri", spune primarul.

Între timp, cei de la Direcţia de Drumuri spun că depind de vreme şi că pot, cel mult, să pietruiască cei 5 kilometri de şosea impracticabilă. Au dat şi un termen: săptămâna viitoare. Reparaţiile costă însă 500.000 de lei, iar banii sunt aşteptaţi de la Consiliul Judeţean, administratorul drumului.

"Drumuri fără bani nu am cum să fac și așa după ce pun aia 300 m cubi de piatră pe kilometru după 2 ploi va fi la fel pentru că așa e natură terenului. Asfaltul e un milion de euro pe km", spune Ciprian Ciucan, director DJADP Iași.

Un sfert din drumurile României sunt acoperite cu piatră sau pământ, arată ultimele date INS.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰