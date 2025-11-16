În inima Bihorului, în Beiuș, un fost cioban a rescris, la propriu, povestea succesului. După trei decenii de ambiție și sacrificiu, bărbatul a ajuns să conducă una dintre cele mai mari companii de fructe de pădure şi căpşuni din România. A ridicat sere futuriste, a investit în tehnologie de top și a strâns în jurul lui o echipă de peste 200 de oameni. O dovadă că, atunci când nu renunți, drumul de la baza muntelui la vârf poate fi cu adevărat spectaculos.

La poalele Apusenilor, în aceste sere din Beiuș se munceşte de zor. E zi de cules, iar căpșunile sunt adunate cu grijă, una câte una, din cele 33 de solarii care se întind pe patru hectare de teren. Aici, nimic nu e lăsat la întâmplare: temperatura, lumina și nutrienții sunt controlați la milimetru, astfel încât fructele să fie perfecte, chiar și în luna noiembrie.

"Avem computer în care le pregătim mâncare, unde avem totul măsurat. Reţetele sunt în funţie de apă, în funcţie de nevoile lor. Ca hrană mergem mai mult pe potasiu, pe fosfor şi îngrăşământ foliar", a declarat Gabriela Vlad, inginer horticol.

Imediat ce sunt culese, fructele ajung în sala de ambalare. Aici ritmul e alert, iar fiecare cutie trece printr-un filtru strict, unde singurul criteriu care contează este calitatea. "Fiecare fruct de pădure este ales manul bucată cu bucată, în funcţie de calibru. Cele perfecte ajung în caserole de 250 sau 500 de grame, gata de raft. Sunt şi cele mai mici, care nu îndeplinesc aceste criterii, dar ajung acolo unde aduc bucurie", a declarat antreprenorul Dumitru Gal.

În spatele acestor sere uriașe stau peste zece ani de muncă neîntreruptă și investiții curajoase. Dumitru Gal este omul care a plecat de la zero, iar astăzi conduce o companie ce valorează 35 de milioane de euro.

"Primul meu contact cu munca a fost la zece ani, când mergeam cu oile noastre şi cele din sat la păşunat. De mic am învăţat ce înseamnă efortul şi lipsurile, dar tocmai ele m-au învăţat să lupt", a declarat antreprenorul Dumitru Gal. Iar Dumitru nu se oprește aici. Din primăvară va implementa un nou proiect european de trei milioane de euro, care va ridica un sistem hidroponic ultramodern pe 24 de hectare.

