Mii de kilometri de zăpadă artificială, acces nelimitat la pârtii şi lecţii de schi cu instructori profesionişti. Toate acestea fac din taberele de schi în străinătate o afacere perfectă în România, unde durata sezonului de schi scade de la an la an, în lipsa investiţiilor de profil.

În ţara noastră sunt 223 de pârtii, în lungime totală de 201 kilometri. Domeniul schiabil este cât cel dintr-o singură staţiune de schi din Austria sau Franţa, unde se investesc zeci de milioane de euro pe an în infrastructură. Din acest motiv, tot mai mulți părinți își trimit copiii în tabere în străinătate.

"Motivul principal pentru care aleg taberele în străinătate e garanţia zăpezii, altitudinile înalte şi infrastructura din străinătate pentru producţia de zăpadă artificială şi diversitatea pârtiilor, în principiu", a explicat Bogdan Andreică, organizator tabere.

Majoritatea taberelor sunt programate în ianuarie și februarie când sunt copiii în vacanţă.

Cât costă o tabără de schi în Italia, comparativ cu România

Temperaturile nefiresc de ridicate afectează, însă, şi pârtiile din străinătate. Autorităţile din Italia au adus zăpadă cu elicopterul în staţiuni ca să nu piardă turişti.

"Din păcate, zăpada puţină a îngreunat până acum acest sezon. Ar putea apărea probleme şi mai târziu, de Bobotează, când mulţi oameni vin la munte", a precizat Walter de Cassan, preşedintele Federalberghi Belluno.

Pentru italieni, problemele sunt cu atât mai mari cu cât peste o lună şi jumătate pârtiile trebuie să fie pregătite pentru a putea găzdui Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano.

