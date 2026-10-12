Vești proaste pentru românii care și-au închis balconul. Pot avea probleme și la vânzarea apartamentului

Românii care și-au închis balconul sau l-au unit cu sufrageria fără documentele necesare riscă să plătească un impozit dublu pentru locuință. Noile prevederi ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, intrat în vigoare la 25 august 2026, stabilesc sancțiuni pentru lucrările neautorizate. În anumite situații, proprietarii pot primi și amenzi de zeci de mii de lei, iar modificările făcute fără acte pot crea probleme inclusiv la vânzarea apartamentului.

Noile reguli fac diferența între simpla închidere a balconului și modificările prin care acesta este integrat în sufragerie. În primul caz, proprietarii pot beneficia de o procedură simplificată, bazată pe notificarea primăriei. În schimb, demolarea unor porțiuni de zidărie sau modificarea structurii locuinței poate necesita autorizație de construire și expertize tehnice.

Potrivit noilor prevederi, închiderea balcoanelor trebuie realizată unitar, cu respectarea aspectului exterior al clădirii. Faptul că alți vecini și-au modificat deja balcoanele nu înseamnă că lucrările sunt automat legale, scrie defapt.ro.

Ce acte sunt necesare pentru închiderea balconului

Procedura simplificată nu înseamnă că proprietarii pot începe lucrările fără documente. Înainte de amenajare, aceștia trebuie să depună la primărie o notificare, însoțită de un proiect tehnic simplificat, realizat de specialiști.

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Autoritățile pot solicita documente suplimentare, pot cere obținerea unei autorizații sau pot respinge notificarea dacă proiectul nu respectă cerințele legale.

Codul prevede posibilitatea aprobării tacite după 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. În această situație, lucrările pot începe după încă 15 zile calendaristice.

Regulile sunt însă mai stricte pentru proprietarii care vor să unească balconul cu sufrageria. Îndepărtarea zidăriei sau modificarea instalațiilor trebuie analizate separat, iar în funcție de intervenție pot fi necesare autorizații și expertize.

Amenzi de până la 50.000 de lei pentru lucrări fără notificare

Potrivit prevederilor prezentate de defapt.ro, proprietarii care execută lucrări fără notificarea obligatorie sau nu respectă proiectul depus riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 50.000 de lei.

Pentru lucrările care necesită autorizație, dar sunt executate fără aceasta, sancțiunile prevăzute de Cod se încadrează într-un interval general de 50.000 până la 1.000.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei și de impactul lucrărilor.

În plus, autoritățile pot dispune oprirea lucrărilor și aducerea apartamentului la starea legală. În anumite cazuri, proprietarii pot fi obligați să desființeze modificările realizate fără respectarea legii.

Când se poate dubla impozitul pe apartament

Una dintre cele mai importante schimbări privește majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru situațiile de construire neautorizată care nu au fost regularizate la intrarea în vigoare a Codului.

Astfel, potrivit interpretării prezentate de publicația citată, un balcon închis fără documentele necesare ar putea duce la dublarea impozitului pentru întregul apartament, nu doar pentru suprafața modificată.

Majorarea este legată de constatarea neregulilor de către autoritățile locale și poate fi aplicată până la obținerea documentelor de regularizare sau desființarea lucrărilor neautorizate.

Plata impozitului majorat sau a unei amenzi nu înseamnă însă că modificările au devenit legale.

Probleme și la vânzarea apartamentului

Proprietarii care au închis balconul sau l-au integrat în sufragerie fără actualizarea documentelor pot întâmpina dificultăți atunci când vor să vândă locuința.

Dacă planul cadastral nu corespunde cu situația reală a apartamentului, notarul, cumpărătorul sau banca pot solicita clarificări și documente suplimentare. În anumite situații, tranzacția poate fi amânată, iar cumpărătorul poate renunța la achiziție.

Noul Cod permite regularizarea anumitor lucrări, inclusiv închiderea balcoanelor fără extindere pe domeniul public, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Proprietarii sunt sfătuiți să verifice documentația apartamentului și să consulte un arhitect înainte de a începe lucrările sau de a scoate locuința la vânzare.