Recalcularea pensiilor a fost finalizată cu o întârziere de aproape nouă luni, însă mulți vârstnici nu au primit nici acum deciziile. În plus, există documente care trebuie revizuite. Întârzieri sunt şi la mica recalculare, în urma căreia un milion de pensionari ar trebui să primească bani în plus pentru sporuri, ore suplimentare sau prime. Sistemul informatic este în teste.

Recalcularea trebuia să fie finalizată încă din septembrie anul trecut. Casa de Pensii s-a împiedicat însă în dosarele complexe şi deteriorate. Pentru cei 130.000 de foşti agricultori, procesul s-a încheiat în urmă cu doar câteva zile. Aceştia au venituri cu peste 29% mai mari. Chiar şi aşa, mulţi seniori nu au primit încă deciziile.

Printre ei este şi Vasile Radu care a lucrat 50 de ani ca mecanic şi agent de pază.

"Îmi dă, nu imi dă, vreau să vad şi eu ca fiecare, toată lumea a primit decizie. Am venit în octombrie mi-au zis că dosarul e în lucru, am venit acum, dosarul dumneavoastră e in lucru, ne pasează de colo colo, mai e puţin şi se face un an de zile", spune Vasile Radu, pensionar.

Vezi și

Şi alţi pensionari sunt nemulţumiţi: "Din septembrie vin în fiecare lună şi mi se spun numai minciuni. Că o să vină, dar când ... nu ştim".

Cu decizia în mână, dar fără pensia majorată

Sunt şi cazuri în care au decizia în mână, dar n-au primit pensia majorată: "Mi-a venit decizia de recalculare de abia pe 17 februarie anul ăsta" / Şi încă nu aţi primit banii? "Nu am primit şi cu 23 de milioane nu ai ce să faci. Acum asteptăm..".

Unele dosare sunt încă revizuite. Fie există greşeli de completare, datele au fost preluate eronat, ori deciziile nu apar în sistem.

Întârzieri și la mica recalculare. Casa de Pensii: banii vor fi plătiţi retroactiv

Întârzieri sunt și la mica recalculare care adăuga la veniturile seniorilor sporurile orele suplimentare primele, al 13-lea salariu și acordul global. Aceasta trebuia să fie finalizată la începutul lunii martie, însă sistemul informatic este în teste. Angajații caselor de pensii au verificat adeverințele depuse de seniori, iar cele neconforme au fost respinse.

Casa Naţională de Pensii transmite că banii vor fi plătiţi retroactiv. "Vom asista iarăşi la o suprasolicitare a bugetului României, cel puţin pe termen scurt va fi nevoie de bani împrumutaţi. Dobânda plătita e foarte mare, ne convine nouă pe moment, dar nu o să ii convină generaţiei viitoare, care va trebui să plătească consumul nostru actual", spune Dan Schwartz, expert fiscal.

Aproximativ 1.000 de români au fost angajaţi de Casa de Pensii pentru procesul de recalculare. Contractele lor au fost prelungite până la finalul lunii mai.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebare despre alegeri Pe cine votezi în primul tur al alegerilor prezidenţiale? Geoge Simion Crin Antonescu Elena Lasconi Cristian Terheş Lavinia Şandru Victor Ponta Sebastian Popescu Silviu Predoiu John-Ion Banu-Muscel Daniel Funeriu Nicuşor Dan Tastează mai sus codul din stânga

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰