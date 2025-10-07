Wizz Air suspendă o rută importantă din România, în încercarea de a reduce costurile

Compania aeriană Wizz Air a anunţat că va suspenda zborurile pe ruta Sibiu - Viena începând cu data de 24 octombrie 2025, ca urmare a procesului treptat de închidere a bazei sale din capitala Austriei.

Potrivit sursei citate, "compania aeriană confirmă că ruta dintre Sibiu şi Viena va fi operată doar până la data de 24 octombrie, în contextul procesului treptat de închidere a bazei din Viena, venit în urma unei evaluări strategice a operaţiunilor şi alocării aeronavelor din flotă".

În urmă cu aproape o lună, în 10 septembrie, Wizz Air anunţa printr-un comunicat de presă emis de la Viena, că "îşi suspendă operaţiunile de la baza din Viena şi pasagerii din Austria vor putea continua să se bucure de tarifele şi serviciile Wizz Air din Bratislava şi Budapesta".

"Recent am sărbătorit şapte ani de operaţiuni în Viena, perioadă în care Wizz Air a rămas fidelă angajamentului său de a oferi pasagerilor austrieci opţiuni de călătorie convenabile şi accesibile. Din păcate, costurile aeroportuare, taxele şi serviciile de handling au crescut semnificativ de la lansarea bazei, ceea ce a făcut ca menţinerea operaţiunilor să nu mai fie fiabilă. A fost o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja competitivitatea pe termen lung a companiei.

Alternative pentru pasageri

Îi vom sprijini pe colegii noştri din Viena, oferindu-le oportunităţi profesionale în cadrul reţelei noastre în continuă expansiune. Suntem recunoscători pentru dedicarea lor şi le mulţumim pasagerilor pentru înţelegere. Conduşi de iniţiativa Customer First Compass, vom continua să ne asigurăm că toate deciziile noastre au clienţii şi angajaţii în centrul reţelei aflate în creştere a Wizz Air", a explicat Mauro Peneda, Managing Director Wizz Air Malta, în comunicatul de presă.

Directorul general al Aeroportului Internaţional din Sibiu, Marius Ioan Gîrdea, a declarat pentru Agerpres că aeroportului sibian nu va fi afectat de decizia Wizz Air de a suspenda cursa Sibiu - Viena, pentru că pasagerii pot zbura cu compania Austrian Airlines de la Sibiu la Viena.

"Aeroportul din Sibiu nu este afectat din următorul motiv: Aeroportul Sibiu este conectat cu Aeroportul Viena prin zborurile efectuate de către Austrian Airlines, drept urmare conexiunea între Sibiu şi Viena rămâne, chiar dacă Wizz Air-ul, datorită deciziei de a se retrage de pe Aeroportul Viena, închide conexiunea operată de către ei", a arătat directorul general Aeroportului Internaţional din Sibiu, Marius Ioan Gîrdea.

