Decât să fii dator vândut la bancă, mai bine chiriaş pe termen nelimitat. Şi apropo de asta, aveţi mare grijă cu cine negociaţi în perioada asta şi unde căutaţi anunţuri cu apartamente de închiriat. Încep facultăţile, aşa că au răsărit şi escrocii imobiliari. În Constanţa, un individ cu un discurs bun, convingător, a păcălit zeci de oameni după ce a postat pe internet un anunţ despre o chirie fictivă. Cerea bani în avans, apoi nu mai răspundea la telefon. 60 de mii de lei au pierdut, în total, victimele. Morala e să nu mai credeţi tot ce vedeţi online şi să nu daţi bani niciodată fără un act care să vă ajute să vă recuperaţi paugba, în cazul nefericit în care picaţi în plasă.

Anunțul de închiriere era postat pe un grup de Facebook, alături de mai multe fotografii cu presupusa locuință. Cei interesați purtau iniţial o discuție cu soția proprietarului, apoi erau redirecționați către acesta. După ce reușea să obțină un avans considerabil, individul răspundea tot mai greu la telefon și invoca scuze pentru a nu respecta contractul.

"Ți-am zis, e o mică problemă și va trebui să amânăm 2-3 zile. Tu poți să mai stai la fratele tău astea 2-3 zile? Ca să pot să-mi pun și eu situația la punct. Ar fi ok pentru tine?", spune bărbatul într-o înregistrare.

Un client, de pildă, a mers pe încredere și i-a pus în mână individului 3.000 de lei - o lună de chirie, plus garanția aferentă.

"După m-am întâlnit cu el la o cafea, eram gata să semnez contractul. M-am dus acolo, am văzut-o, dar mi-a zis că nu putem intra înăuntru că stă un bătrânel și nu vrea să-l deranjeze", povesteşte clientul ţepuit.

Când şi-a dat seama că ceva nu este în regulă, bărbatul şi-a cerut banii înapoi. A primit doar scuze şi de această dată.

"Au trecut zilele alea, după iar îmi spune că nu poate, n-are cum și mi-a zis să mai aștept câteva zile. Iar am așteptat. Fix la fel s-a întâmplat, mi-a zis că nu poate, că i-a luat banii cineva, nu poate, n-are cum. Mi-a zis să mai aștept câteva zile. Am așteptat. Și după iar la fel. Dar i-am spus că nu mai vreau să aștept, că vreau banii înapoi", spune clientul.

Într-un final, omul a primit înapoi doar 2.000 de lei din cei 3.000. Proprietarul fictiv nu-i mai răspunde la telefon.

Aceeaşi strategie ar fi folosit-o şi în cazul unei femei

"I-am dat 2.000 eu. După aceea i-am zis: „Păi, și când urmează?” că se apropia data. El spunea că s-a inundat, că n-a plecat băiatul care stătea acolo. Eu am recuperat o parte din bani, da. Am recuperat o parte din bani pentru că m-am ținut foarte tare de capul lui. 1.700 am reușit să recuperez", spune victima.

"Prejudiciul în cauză este de 60.000 de lei. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore", spune Olimpia Ceară, pdc IPJ Constanța.

Pentru a nu risca să picați în plasa unor astfel de escroci, căutaţi chirie doar pe site-urile autorizate şi nu plătiţi nimic înainte să vedeţi proprietatea. Închirierea se face doar printr-un contract legal semnat de ambele părţi.

