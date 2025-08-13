Trei zile de cursuri la şcoală şi două zile de proiecte, de acasă. Este modelul pe care doresc să îl pună în practică tot mai multe licee. 18 şcoli au fost selectate de Ministerul Educaţiei în programul pilot de educaţie personalizată din această toamnă. Acestea trebuie să respecte curriculumul naţional, dar îl pot adapta. Aşa că cei mai mulţi studiază toate disciplinele jumătate de an, iar în ultimele luni de şcoală se pregatesc doar pentru Bacalaureat.

La Liceul Gheorghe Lazăr din Capitală, unul dintre ele mai bune din ţară, luni, marţi şi miercuri, băncile de la clasa a douăsprezecea sunt pline cu elevi. Cu toţii studiază doar materiile de Bacalaureat. Joi şi vineri, în schimb, fac studiu individual de acasă, iar la materiile din care nu susţin examene primesc proiecte. Rezultatul? Doar 17 elevi au obţinut medii mai mici de 9 la Bacalaureat.

"Copiii își luau din ce în ce mai mult scutiri medicale și rămâneau acasă pentru a învăța. I-am obișnuit să primească la orice răspuns. Copilul meu a studiat în sistem Cambridge. Au perioadă de o lună înainte de examene, când ei stau acasă și învață, profesorul e acolo doar dacă ai o problemă, la dispoziția ta", a declarat Ionela Neagoe, director Gheorghe Lazăr.

Un nou sistem de învăţare

Şi colegiul Gheorghe Şincai din Bucureşti aplică acelaşi model educaţional iar alte 11 licee din toată ţara vor să încerce metoda din toamnă.

"Școala de trei zile nu e inventată în România. Este mult mai ușor când ai un studiu individual concentrat pe anumite materii și pe o perioadă de timp destul de largă, care să îți permită să te focusezi cu adevărat în materia respectivă", a declarat Elena Lotrean, fondator Școala Finlandeză.

Idei inovatoare au apărut și pentru ciclul gimnazial. "Sunt două școli, ce e drept private, care vor să combine curriculumul românesc cu curriculumul britanic și să ofere un model nou, astfel încât copiii să aibă și diplomă englezească, și românească", a declarat Radu Szekely, consilier la Ministerul Educației.

Singura condiție este să respecte legea. "Trebuie să se asigure că toate competențele din profilul absolventului sunt abordate. Trebuie respectate competențele din programa școlară și curriculumul național", mai spune Radu Szekely, consilier la Ministerul Educației.

Din anul școlar 2026-2027, modelele personalizate vor fi dezvoltate și vor putea fi incluse în noile planuri-cadru pentru liceeni.

"Ministerul Educației sau bordul stabilește valorile pe care școala le are a le cultiva și repere curriculare generale, după care spune așa: „Școala din Curcani, proiectează-ți planul-cadru; Școala din Timișoara, proiectează; Școala din Vaslui…”, spune Marian Staş, specialist educație.

Rămâne de văzut câți directori își vor asuma noua formă educațională și câți vor prefera sistemul clasic.

