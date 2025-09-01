Afterschool-urile prind tot mai mult teren în ţara noastră. Dacă în Capitală este deja o modă ca cei mici să meargă în aceste centre, acum şi în provincie sunt la mare căutare. Cu preţuri mai rezonabile decât în Bucureşti, părinţii aleg să îşi lase copiii sub supravegherea atentă a profesorilor și educatorilor. Iar cei mici își fac temele, participă la activități educative, dar și recreative.

Aafterschool-ul este locul unde micuţii învaţă prin joacă şi descoperă în echipă, alături de alţi copiii apropiaţi vârstei lor. Este şi soluţia practică, dar sigură pentru părinţii tot mai ocupaţi.

"În timpul programului, copii fac atât teme, cât şi diverse activităţi creative şi diverse jocuri, desfăşurăm seri de film în aer liber. Cererea este din ce în ce mai mare. Numărul actual al copiilor fiind de 20. Tariful lunar este de 1.200 de lei, fără masă", a declarat Daniela Lăţoiu, fondatoarea unui afterschool.

"Îi place foarte mult, mai ales la desen, balet, jocuri în primul rând. A fost la diverse activităţi de cusut, de construit câte ceva şi este foarte încântată. Lucrând nu putem avea tot timpul timp pentru ei. Mă ajută foarte mult pentru locul de muncă. Şi pentru ei în special pentru că învaţă lucruri noi. E foarte mulţumită. Chiar îşi doreşte să vină în fiecare zi", mărturiseşte o mamă.

Articolul continuă după reclamă

Mai mult decât atât, în aceste centre, copiii au ocazia de a-și descoperi pasiunile. De la ateliere de pictură și muzică, până la jocuri interactive și sport, fiecare zi vine cu o noutate.

"Facem germană, engleză, dans, balet. Ce ai învăţat să faci de când eşti aici? Să fiu mai independentă şi să nu mai am emoţii la teste, teme", spune o fetiţă.

Dacă în provincie, preţurile sunt mai rezonabile, iar locurile mai uşor de găsit, în Capitală cererea este uriaşă chiar şi la preţuri care pleacă de la 2 mii de lei lunar.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca sindicaliștii din învățâmânt să boicoteze începerea școlii pe 8 septembrie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰