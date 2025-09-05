Cu pisica, la ghişeu, cu câinele, la taxe. Iubitorii de animale din Cluj-Napoca nu mai sunt nevoiţi să le lase la intrarea instituţiilor la care au treabă. Primăria a decis azi că dacă sunt ţinute în lesă şi au vaccinurile la zi, pot intra şi patrupedele.

Freddie nu este doar pisoiul Primăriei Cluj, ci şi consilierul personal al primarului, așa cum chiar edilul l-a numit. Are căsuța amenajată în curtea instituției, dar în urma votului de astăzi din Consiliul Local, se poate muta la interior.

Emil Boc, primar Cluj-Napoca: Este o chestiune de respect față de cetățenii Clujului, față de toți cei care iubesc animalele de companie. A venit de la ceva blocuri din preajmă și la un moment dat căuta mâncare, după care eu l-am tratat cu mult respect, cu hrană, după care colegii mei l-au răsfățat și mai mult. Are inclusiv program de masaj, de periat, de aranjat și a devenit parte din ecosistemul nostru. E iubit de toți angajații. Eu am grijă de el dimineața

Noul regulament permite accesul cu animale de companie nu doar în Primărie, ci în toate instituțiile publice din oraș. Dar cu anumite reguli clare.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a putea intra în clădire însoţiţi de câini, proprietarii trebuie să îi ţină în mod obligatoriu în lesă, nu mai lungă de un metru şi jumătate, astfel încât să aibă control asupra lor. În plus, patrupezii trebuie să aibă blana curată, să nu prezinte semne de boală şi să fie deparazitaţi, lucru pe care îl vor dovedi prin carnetul de sănătate.

În cazul câinilor din rase periculoase, lesa trebuie să fie de un metru, iar botnița este obligatorie. Pisicile au nevoie de cușcă, geantă sau un rucsac special. Totuși, pot să apară și situații punctuale.

Accesul în clădire poate fi interzis temporar pentru animale, în cazul în care este extrem de aglomerat. De asemenea, o persoană cu alergii are prioritate față de una însoțită de un animal de companie, la cerere, cea din urmă fiind obligată să aștepte afară până când prima va părăsi încăperea sau să păstreze o distanță de siguranță.

Reacţiile nu au întârziat să apară: "E ok să mergi cu câinii peste tot. Câteodată nu ai unde să-i lași sau nu stau ok acasă singuri și ar fi binevenită chestia asta. Ține și de noi, că trebuie să-i educăm. Ar fi indicat să fie lăsați cam peste tot", "Pentru fiecare stăpân mi se pare că e benefic pentru ei, dar sper că lucrurile sunt reglementate ca să ne asigurăm că nu vor fi incidente și ca toată lumea să se simtă bine cu această regulă nouă, dar mi se pare că în mare parte e un lucru bun".

O astfel de decizie a fost luată și de Primăria București, începând din luna martie a acestui an.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰