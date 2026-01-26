Părinții care își planifică deja vacanța de vară sunt sfătuiți să fie prudenți înainte de a profita de ofertele early booking, mai ales pentru începutul lunii septembrie. Ministerul Educației ia în calcul ca anul școlar să înceapă mai devreme decât anul trecut, o decizie care ar putea limita opțiunile pentru concedii mai accesibile.

Ministerul Educației a transmis că decizia ca anul şcolar să înceapă pe 7 septembrie este luată în beneficiul elevilor.

Elevii de clasa a 8-a și clasa a 12-a sunt avantajați, pentru că aceștia vor termina și cursurile și examenele mult mai rapid și nu vor mai ajunge să confrunte canicula din ultimii ani, de care se tot plâng în sălile de examen. Mai mult, elevii de la clasa a 12-a, care își doresc să studieze în străinătate, își vor putea obține la timp diplomele pe care anul trecut n-au reușit să le obțină chiar atât de ușor.

Pe de altă parte, asociațiile de părinți și patronatele din turism se opun ferm datei de 7 septembrie pentru începerea școlii. Aceștia susțin că luna septembrie este preferată pentru concedii datorită tarifelor mai mici, atât pe litoralul românesc, prin programul "Litoralul pentru toți", cât și în străinătate, unde prețurile pot fi cu până la 30% mai reduse față de cele din plin sezon.

Articolul continuă după reclamă

Părinții consideră că varianta tradițională, cu vacanță între 15 iunie și 15 septembrie, ar fi mai echilibrată și amintesc faptul că, în trecut, anul școlar nu era atât de fragmentat.

Ministerul Educației precizează însă că, în acest moment, este vorba doar despre o propunere și că așteaptă sugestii din partea părinților și a altor actori implicați. O decizie finală este așteptată să fie anunțată săptămâna viitoare.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Luaţi suplimente pentru imunitate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰