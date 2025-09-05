Elevii din România pot beneficia în anul școlar 2025–2026 de burse școlare care sprijină performanța și situațiile sociale dificile. Ministerul Educației a stabilit criteriile pentru bursa de merit, bursa socială și bursa tehnologică, fiecare având reguli și proceduri specifice de acordare.

Burse şcolare în 2025 - 2026. Condiţii pentru bursa de merit şi socială

Începând cu anul școlar 2025–2026, Ministerul Educației din România a aprobat noi reglementări privind acordarea burselor școlare, stabilind trei categorii principale: bursă de merit, bursă socială și bursă tehnologică. Aceste măsuri vin în contextul unor ajustări bugetare, având scopul de a sprijini elevii cu performanțe școlare remarcabile și pe cei din medii defavorizate.

Criterii de acordare a bursei de merit în anul şcolar 2025 - 2026

Bursa de merit se acordă elevilor din învățământul gimnazial și liceal care îndeplinesc următoarele condiții:

Au obținut media generală anuală cel puțin 9,00;

Se află în top 15% din efectivul clasei;

Au obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare.

Profesorul diriginte propune elevii pentru această bursă, fără a fi necesară depunerea unei cereri din partea elevilor sau părinților. În cazul în care mai mulți elevi au aceeași medie și depășesc procentul de 15%, aceștia vor beneficia de bursă. De asemenea, elevii din clasa a IX-a care au obținut premii la olimpiadele școlare naționale sau internaționale recunoscute vor primi suplimentar această bursă.

Condiţii pentru a solicita bursa socială

Bursa socială: cererile se depun în primele 25 de zile de școală, împreună cu documentele justificative.

Bursa tehnologică: procedura de acordare se stabilește de fiecare școală în parte.

Bursa de merit: lista elevilor se întocmește de profesorul diriginte în primele 25 de zile de școală pentru clasele VI–XII și în primele 15 zile ale lunii ianuarie pentru clasa a V-a.

Acte necesare pentru bursa socială. Când şi unde se depun

Pentru bursa socială în anul școlar 2025–2026, elevii trebuie să depună la secretariatul școlii o cerere însoțită de documentele care dovedesc situația socială și materială a familiei. Documentele obligatorii includ, de regulă:

Cerere tip pentru acordarea bursei sociale, completată și semnată de părinte/reprezentant legal.

Acte doveditoare ale veniturilor familiei, cum ar fi: Adeverințe de venit de la angajator pentru ambii părinți sau reprezentanți legali.

Copii după taloanele de pensie sau alocație pentru copii, dacă este cazul.

Declarație pe propria răspundere privind veniturile familiale, dacă nu există alte documente oficiale.

Copie a certificatului de naștere al elevului.

Copii după actele de identitate ale părinților sau ale reprezentanților legali.

Alte documente suplimentare, dacă elevul se află în situații speciale, cum ar fi:

Adeverință medicală, în cazul în care starea de sănătate a copilului sau a unui membru al familiei influențează situația materială.

Documente care atestă calitatea de orfan sau alte situații familiale speciale.

Este important ca toate documentele să fie actualizate și corect completate pentru ca cererea să fie aprobată. Depunerea se face, de regulă, în primele 25 de zile calendaristice de la începutul anului școlar.

Ce alte tipuri de burse mai există

Pe lângă bursa de merit și bursa socială, în România mai există și alte tipuri de burse școlare aprobate pentru anul școlar 2025–2026, fiecare cu criterii specifice:

Bursa de performanță / bursă pentru rezultate deosebite

Bursa de studiu

Bursa profesională / tehnologică

Burse pentru situații speciale / burse medicale sau pentru orfani

Pentru a beneficia de burse, este important ca părinții și elevii să respecte termenele, să consulte profesorul diriginte și să verifice eligibilitatea conform criteriilor fiecărei burse. Informații actualizate sunt disponibile pe site-ul Ministerului Educației.

