Rezervările pe litoralul românesc au scăzut cu 40%. Cât costă un sejur în minivacanţa de Rusalii

Dacă anii trecuți românii se grăbeau să prindă ofertele early booking pentru litoral, anul acesta trendul s-a schimbat. Rezervările au scăzut cu aproape 40% faţă de minivacanţa de Rusalii din 2025.

Sunt mult mai puţini turişti şi mult mai indecişi. Acum se fac rezervări last-minute, în funcție de posibilitățile financiare și fără prea multe pretenții. E drept, nici vremea nu mai e la fel de caldă ca anul trecut.

"Prețurile... pentru noi, nu ne permitem. Cu bugetul nu putem să ne facem vacanțe, de abia ne permitem pentru cele necesare zilnice", a declarat un turist.

O zi în plus de weekend pare că nu mai este suficientă pentru a convinge românii să pornească pe drumul spre litoral. Nu că nu îşi doresc o vacanţă, ci pentru că nu şi-o mai permit. Iar asta se vede și în numărul de rezervări la hoteluri.

Profilul turistului s-a schimbat în ultimii ani. Oamenii nu mai cumpără vacanțe din timp și nu le mai plătesc integral, ci le achiziționează în ultimul moment, în funcție de vreme și buget.

"Dacă mă întrebați acum ceva timp, cu 1-2 ani înapoi, luam din timp, mult mai din timp, însă în ultima vreme nu știu din ce motive am început să cumpărăm. Sunt multe criterii, de climă, de războaie. Şi bugetul", a spus o turistă.

"În continuare reducerea valorii voucherelor de vacanță a impactat asupra obiceiului de cumpărare al românilor, ca și scăderea puterii de cumpărare, astfel încât românii s-au învățat ca în anul 2026 să cumpere mult mai aproape de data plecării, se uită și la vreme dacă s-a îmbunătățit", a declarat Adi Voican, manager agenţie de turism.

Faţă de anul trecut, numărul de rezervări a scăzut cu aproape 40%. Iar mulţi dintre cei care merg totuşi la mare stau doar o zi, faţă de trei, cât erau anul trecut. Totul...ca să reducă din cheltuieli.

"Acum datorită crizei din orientul mijlociu am văzut o schimbare în comportament. Nu au cumpărat atunci în martie și în aprilie, în early booking, pentru că erau oarecum debusolați, dar au venit acum în mai-iunie", a declarat Cristian Bărhălescu, preşedinte ANAT.

Ca să-i convingă totuși să vină pe litoral, hotelierii fac oferte peste oferte.

"Am pregătit o ofertă de 2 nopți + 1 gratis, cu prețuri ce pornesc de la 1970 de lei sejurul, cazare cu mic dejun inclus și 3 cine cu muzică live. Pentru cei care doresc să vină doar o noapte, cazare cu mic dejun inclus, tarifele pornesc de la 530 de lei camera dublă", spune Elena Tiba, hotelier.

Printre puţinii turişti care sunt pe litoral, mulţi sunt străini.

"Toată lumea merge în Spania, Italia, toată lumea merge acolo, iar asta face ca prețurile să fie mai mari. Iar România nu este atât de cunoscută ca fiind o țară unde te poți relaxa pe plajă. Depinde ce fel de vacanță cauți. Dacă vrei un hostel sau ceva ieftin, poți să găsești ceva care e la jumătate de preț față de cele mai ieftine din Spania sau Italia", a declarat o turistă străină.

"Chiar îmi place Marea Neagră și am decis să vin din București aici. Cred că a fost 80 pentru două nopți În Estonia prețurile sunt mult mai ridicate, a fost surprinzător pentru noi. Pentru noi e o ţară ieftină", a spus o turistă din Estonia.

Alegerea ofertelor last minute în detrimentul celor early booking vine și cu riscuri. Camerele cu vedere la mare sau cu alte facilități ar putea fi deja rezervate. În plus, dispare şi flexibilitatea. Nu poți schimba perioada sejurului sau destinația fără penalizări.

